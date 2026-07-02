Muğla açıklarında korkutan deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın verilerine göre, saat 14.06'da kaydedilen depremin merkez üssü Akdeniz'de, Datça'ya yaklaşık 137,45 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin yerin 19,87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Ayrıntılar gelecek…