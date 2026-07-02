  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan tüm cumhurbaşkanı adaylarını solladı! İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı! Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak! Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor! 23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti! 2 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı) ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil" MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı 7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu
Gündem Muğla açıklarında korkutan deprem
Gündem

Muğla açıklarında korkutan deprem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Muğla açıklarında korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 14.06'da kaydedilen depremin merkez üssü Akdeniz'de, Datça'ya yaklaşık 137,45 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin yerin 19,87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23