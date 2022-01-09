2022 yılıyla birlikte araç sahipleri zorunlu trafik sigortasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi araç için ne kadar zorunlu araç sigortası ödeniyor?

Trafik sigortası nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2022

2017 yılından itibaren zorunlu trafik sigortası için azami fiyat uygulamasına geçildi. Zorunlu trafik sigortasında araç grubu, il ve sürücünün hasar durumu etkili oluyor.

Trafik sigortası rakamları 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yer alacak…

Hürriyet'ten Noyan Doğan trafik sigortalarına ilişkin önemli değerlendirlemelerde bulundu. Doğan'ın köşesinde şu ifadeler yer aldı:

Otomobillerde; İstanbul'da, 4. kademe denilen ilk kez sigorta yaptıracaklar, 2022'nin şubat ayında trafik sigortasına 2.236 lira ödeyecekler. 7. kademe denilen hasarsız sürücülerin sigorta primi ise şubat ayında 1.300 lira olacak. Senede üç-beş kazaya karışan hasarlı sürücünün primi ise 5.500 liraya çıkacak. Ankara'da, şubat ayında, 4. kademede olan bir sürücü sigortaya 2.172 lira, 7. kademedeki sürücü 1.194 lira, hasarlı sürücü ise 5.433 lira ödeyecek. 2021 aralık ayında trafik sigortasında Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu gibi illerde uygulanan en düşük fiyat olan 894 lira, şubat ayından itibaren 1.100 liraya çıkacak.