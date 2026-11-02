2 Kasım 2024: Şener Battal'ın vefatı (Eğitimci, Hukukçu, Siyasetçi)

Mehmet Kaşif ve Hanife Battal’ın çocukları olan Şener Battal, 1940 yılında Akşehir’de doğdu. İlköğrenimini Akşehir’de tamamladıktan sonra orta öğrenimini ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretmenlik öğrenimi gördükten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de mezun oldu.







Şener Battal; Hirfanlı Barajı İngiliz Wimpey Şirketi Ambar Memurluğu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kayaş Kapsül Fabrikası Sicil Memurluğu, Akşehir Ortaokulu Edebiyat Öğretmenliği, Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Serbest Avukatlık görevlerinde bulundu. Akşehir’de öğretmenlik yaptığı dönemde Öğretmenler Derneği Başkanlığı ve Nasreddin Hoca Derneği Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

Eğitimci, hukukçu, bürokrat özelliklerinin yanı sıra Şener Battal, siyasette de önemli rol aldı; Millî Görüş hareketinin duayen isimlerinden olan Şener Battal, Millî Selamet Partisi 15. ve 16. Dönem Konya Milletvekilliği görevini yürüttü.







Battal, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Avrupa Karma Parlamento Başkanı olarak ülkemizi Avrupa Parlamentosunda savundu.



12 Eylül 1980 darbesinde 8,5 ay hapis yatan Şener Battal’ın, hapishane arkadaşları arasında merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi de yer alıyordu.







Evli ve iki çocuk babası olan Şener Battal, 2 Kasım 2024’te vefat etti.



Battal’ın naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.