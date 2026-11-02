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Gündem CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı
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CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı

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CHP’nin mahzenindeki küp patladı! "Bizim Epstein ikiye katladı" İdris Günaydın yazdı

Yazar İdris Günaydın, Mustafa Sarıgül hakkında kamuoyuna yansıyan ağır suçlamaları kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Günaydın, söz konusu iddialar üzerinden CHP’ye de sert eleştiriler yöneltti.

Yazar İdris Günaydın, Mustafa Sarıgül hakkındaki tartışmaları konu aldığı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgül hakkında gündeme getirilen cinsel saldırı suçlamalarına değinen Günaydın, bunların henüz hukuken kesinleşmiş olgular olmadığını belirtmekle birlikte, kamuoyuna yansıyan anlatımlar üzerinden sert ifadeler kullandı.

“CHP-YENİ PARTİ'NİN MAHZENLERİNDEKİ KÜP PATLADI”

Günaydın, “Günlerdir CHP-Yeni Parti'nin mahzenlerinde gizli duran küp patladı” ifadelerini kullanarak tartışmalar üzerinden CHP'nin geçmişine de yüklendi.

ABD'li Jeffrey Epstein örneğine göndermede bulunan Günaydın, Sarıgül hakkındaki suçlamalar üzerinden, “Bizimki bir tık öne geçmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Günaydın yazısında, “Bir insan gerek para yönünden gerek aile hayatı yönünden çizgiyi aşmasın” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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