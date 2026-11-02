İtalyan şeflerin makarna seçerken verdiği ayrıntı sosyal medyada gündem oldu! Neden bu kadar fiyat farkı oldu?
İtalyan makarnalarının paketlerinde sıkça karşılaştığımız “bronz kalıp” ifadesi, aslında ürünün nasıl üretildiğine dair önemli bir ayrıntıyı anlatması son dönemde özellikle sosyal medyada gündem oldu. Marketlerde makarna alırken aynı şekle sahip ürünler arasında neden bu kadar fiyat farkı olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Uzmanlara göre kullanılan kalıp, makarnanın yalnızca görünümünü değil, pişirildiğinde sosla nasıl birleştiğini de etkiliyor. Martha Stewart’a konuşan şefler, bronz kalıpla üretilen makarnaların geleneksel yöntemle hazırlanan ürünlerden hangi özellikleriyle ayrıldığını açıkladı. Peki bronz kalıp makarna gerçekten daha lezzetli mi ve yüksek fiyatını hak ediyor mu? İtalyan şeflerin makarna seçerken verdiği ayrıntı ne?