Masadan gelen haber petrolü vurdu! Gözler şimdi salı gününe çevrildi

Petrol fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. İranlı ve Katarlı yetkililerin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla görüşmelerini üst üste üçüncü güne taşıması piyasalarda diplomasi umutlarını artırdı.

Görüşmelerden anlaşma çıkabileceği beklentisi petrol fiyatlarının yüzde 1'in üzerinde gerilemesine neden oldu.

BRENT 111 DOLARA GERİLEDİ

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 03.11 itibarıyla 1,59 dolar, yani yüzde 1,40 değer kaybederek varil başına 111,84 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 1,56 dolar veya yüzde 1,50 düşüşle 102,56 dolardan işlem gördü.

PİYASAYI DİPLOMASİ UMUDU RAHATLATTI

Petrol fiyatları geçen hafta güçlü bir yükseliş göstermişti. Brent, salı günü gerçekleştirilecek ABD ara seçimlerinin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden şiddetlenebileceğine yönelik endişeler nedeniyle ekim ayını son altı ayın en yüksek seviyesinde tamamlamıştı.

Ancak hafta sonunda önemli bir askeri tırmanış yaşanmaması ve diplomatik görüşmelerin devam etmesi haftanın başlangıcında fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

“TEKNİK BİR GERİ ÇEKİLME YAŞANIYOR”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol piyasasındaki hareketliliği değerlendirerek, “Petrol, geçen haftaki güçlü yükselişlerin ardından bu sabah teknik bir geri çekilme yaşıyor” dedi.

Waterer, diplomasi masasından sonuç alınabileceği beklentisinin fiyatları etkilediğine dikkat çekerek, hafta sonunda kayda değer bir askeri tırmanış yaşanmamasının da petrol üzerindeki yukarı yönlü baskıyı şimdilik hafiflettiğini belirtti.

BRENT İÇİN 120 DOLAR RİSKİ MASADA

Piyasalardaki rahatlamaya rağmen gözler şimdi ABD'deki ara seçimlere çevrildi.

Waterer, seçimlerin ardından İran'a yönelik söylemin yeniden sertleşmesi ihtimalinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara doğru hareket edebileceği değerlendiriliyor.