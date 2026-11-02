Mandalina alırken bu ayrıntıya dikkat! En tatlısını seçmenin sırrı ortaya çıktı
Kış sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden mandalina, C vitamini deposu olmasıyla öne çıkıyor. Ancak pazardan veya marketten alınan her mandalina aynı lezzeti sunmuyor. Ekşi, kuru ya da çekirdekle dolu meyvelerle karşılaşmak istemeyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Meğer lezzetli ve sulu mandalina seçmenin püf noktaları sanıldığından çok daha farklıymış! İşte alışverişte gözden kaçırılmaması gereken o ayrıntılar...