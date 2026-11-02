Mandalina alırken bu ayrıntıya dikkat! En tatlısını seçmenin sırrı ortaya çıktı

Satsuma Güvencesi: Genellikle az çekirdekli veya tamamen çekirdeksiz olmalarıyla bilinen Satsuma mandalinaları, hem kolay soyulmaları hem de ideal lezzetleriyle öne çıkar. Klementin ve Nadorcott: Klementinler küçük boyutları ve yoğun aromalarıyla dikkat çeker; ancak her zaman çekirdeksiz oldukları söylenemez. Nadorcott mandalinaları da son derece tatlı ve suludur ancak çekirdek sayısı yetişme koşullarına göre değişebilir. Bu nedenle çekirdeksiz bir deneyim için meyvenin çeşidini bilmek en güvenli yoldur.