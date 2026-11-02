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Gündem Fon soruşturmasında yeni gelişme: Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, fon soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturmasında, Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılması üzerine adliyeye gelen Arıncı’nın, dosyayı yürüten savcılık biriminde ifadesi alındı.

TAKASBANK GENEL MÜDÜRÜ YUNUS ARINCI SERBEST BIRAKILDI

Finans ve piyasa işlemlerini mercek altına alan savcılığın talimatıyla Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifadeye çağrıldı. Adliyeye gelen Arıncı'nın, soruşturmayı yürüten savcılık biriminde ifadesi alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yunus Arıncı hakkında adli kontrol kararı verildi. Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı.

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