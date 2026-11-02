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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: “Reis gerçekten yalnız mı?”
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Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: “Reis gerçekten yalnız mı?”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: "Reis gerçekten yalnız mı?"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in Etibank davasına ilişkin Cüneyt Zapsu üzerinden dile getirdiği açıklamaları mercek altına aldı. Karahasanoğlu, yaşananları “Reis yalnız” tartışması üzerinden değerlendirerek dikkat çeken sorular yöneltti.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Cüneyt Zapsu, Dinç Bilgin ve Taha Akyol üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“REİS YALNIZ” SÖYLEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Karahasanoğlu, başlangıçta “Reis yalnız” söylemine katılmadığını belirterek Erdoğan'ın 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi kritik süreçlerde arkasındaki toplumsal desteğe dikkat çekti.

Ancak İzzet Özgenç'in Etibank davasına ilişkin son açıklamalarının ardından farklı bir soru yönelten Karahasanoğlu, Özgenç'in Cüneyt Zapsu üzerinden kendisine iletildiğini belirttiği bilirkişi raporu talebinin Erdoğan'dan geldiği değerlendirmesine sert eleştiriler yöneltti.

“ERDOĞAN İSTESE DOĞRUDAN SÖYLERDİ”

Karahasanoğlu, Özgenç ile Erdoğan arasındaki geçmişe dikkat çekerek, böyle bir talebin gerçekten Erdoğan'dan gelmesi halinde bunun üçüncü kişiler üzerinden iletilmesinin mantıklı olmadığını değerlendirdi.

Zapsu'nun daha sonra açıklamasını Taha Akyol aracılığıyla Özgenç'e ulaştırmasını da sorgulayan Karahasanoğlu, bütün bu gelişmelerin ardından yazısını şu dikkat çekici soruyla noktaladı:

“Acaba diyorum, Reis yalnız mı?”

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Yorumlar

Mehmet soylu

Reis emeklilere ve düşük ücretlilere versin parayı. Belediyelere ve kerhanecilere vermesin, foncular bankacılar geri dursun, başka türlü paranın çiftçiye üreticiye emekliye düşük ücretliye geleceği yok

Peace

Yalniz tabi gercekler acidir Allah yardimcisi olsun
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