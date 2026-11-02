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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore temasları kapsamında başkent Seul’e ulaştı. Konaklayacağı otele geçen Erdoğan, yarın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu geniş bir heyet eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore temasları kapsamında başkent Seul’e ulaştı.

Seul’e varışının ardından konaklayacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore’deki resmî temasları yarın başlayacak.

ERDOĞAN-LEE ZİRVESİ YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmî görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın bütün yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde savunma sanayisi, ekonomi, enerji ve teknoloji başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırılacak.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanması da öngörülüyor.

GENİŞ HEYET EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güney Kore ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra geniş bir heyet eşlik ediyor.

Erdoğan’ın beraberindeki heyette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Erdoğan’ın ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki savunma sanayisi, ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğinin daha ileri taşınmasını beklediklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seul’de gerçekleştireceği temasların ardından iki ülke arasında atılacak yeni adımların açıklanması bekleniyor.

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