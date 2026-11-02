Telefonlara bir anda bu mesaj düştü! “Nükleer saldırı” paniği

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bu kez cep telefonlarındaki alarm uygulamaları hedef alındı. Hava saldırıları konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla kullanılan uygulamalara yönelik siber saldırılar, milyonlarca kişiyi tedirgin edecek sahte uyarıların yayılmasına yol açtı.

RUSYA: GENİŞ ÇAPLI SİBER SALDIRI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla kullanılan mobil uygulamanın siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığa ait uygulama geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Bu saldırı, saldırganların halk arasında yanlış bilgiler yaymasına olanak sağladı” denildi.

Yetkililer, uygulamadaki güvenlik açığının giderilmesi ve sistemin yeniden normal şekilde çalışması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

UKRAYNA'DA TELEFONLARA “NÜKLEER ALARM” MESAJI

Benzer bir olay bir gün önce Ukrayna'da yaşandı.

Ülkede kullanılan hava saldırısı uyarı uygulamasından vatandaşların telefonlarına “nükleer veya kimyasal saldırı” ve “sokak çatışmaları” tehdidine ilişkin bildirimler gönderildi.

Rusça gönderilen mesajlar Ukrayna genelinde büyük endişeye yol açarken, Ukrayna Hava Kuvvetleri daha sonra hava saldırısı uyarı sisteminin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

“OREŞNİK FÜZESİ SİZE DOĞRU GELİYOR”

Siber saldırı sırasında gönderilen sahte bildirimlerden biri ise paniğin boyutunu artırdı.

Mesajda, “Merhaba. Ukrayna genelinde nükleer alarm verilmek üzere. Endişelenmeyin, Oreşnik füzesi size doğru geliyor” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

SİRENLER DE ÇALDI

Kyiv Independent'ın aktardığına göre, olay sırasında Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenleri de çaldı.

Peş peşe yaşanan iki olay, savaşın yalnızca cephede değil, halkın doğrudan kullandığı dijital uyarı sistemleri üzerinden de sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.