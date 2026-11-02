  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı Fransa’da sokaklar durulmuyor! Gözaltı sayısı 770’i aştı Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Siyonist terör Batı Yaka’da emek hırsızlığına soyundu! İsrail gaspçıları 13 bin zeytin ağacını katletti, tonlarca zeytini çaldı! Bakırköy Belediyesinde kirli çark! Rüşvet yoksa mühür var İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli! Üç ayrı anket aynı tabloyu işaret etti! Emekli ve memurun ocak zammı ne olacak? Yunan basını: Atina ve Moskova Türkiye karşıtı ittifak kurdu
Gündem Telefonlara bir anda bu mesaj düştü! “Nükleer saldırı” paniği
Gündem

Telefonlara bir anda bu mesaj düştü! “Nükleer saldırı” paniği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Telefonlara bir anda bu mesaj düştü! "Nükleer saldırı" paniği

Rusya ve Ukrayna’da hava saldırılarına karşı halkı uyarmak için kullanılan mobil uygulamalar siber saldırıların hedefi oldu. Ukrayna’da telefonlara “nükleer alarm” ve füze saldırısı mesajları gönderilirken, Rusya da kendi uygulamasının “geniş çaplı bir siber saldırıya” uğradığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bu kez cep telefonlarındaki alarm uygulamaları hedef alındı. Hava saldırıları konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla kullanılan uygulamalara yönelik siber saldırılar, milyonlarca kişiyi tedirgin edecek sahte uyarıların yayılmasına yol açtı.

RUSYA: GENİŞ ÇAPLI SİBER SALDIRI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla kullanılan mobil uygulamanın siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığa ait uygulama geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Bu saldırı, saldırganların halk arasında yanlış bilgiler yaymasına olanak sağladı” denildi.

Yetkililer, uygulamadaki güvenlik açığının giderilmesi ve sistemin yeniden normal şekilde çalışması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

UKRAYNA'DA TELEFONLARA “NÜKLEER ALARM” MESAJI

Benzer bir olay bir gün önce Ukrayna'da yaşandı.

Ülkede kullanılan hava saldırısı uyarı uygulamasından vatandaşların telefonlarına “nükleer veya kimyasal saldırı” ve “sokak çatışmaları” tehdidine ilişkin bildirimler gönderildi.

Rusça gönderilen mesajlar Ukrayna genelinde büyük endişeye yol açarken, Ukrayna Hava Kuvvetleri daha sonra hava saldırısı uyarı sisteminin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

“OREŞNİK FÜZESİ SİZE DOĞRU GELİYOR”

Siber saldırı sırasında gönderilen sahte bildirimlerden biri ise paniğin boyutunu artırdı.

Mesajda, “Merhaba. Ukrayna genelinde nükleer alarm verilmek üzere. Endişelenmeyin, Oreşnik füzesi size doğru geliyor” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

SİRENLER DE ÇALDI

Kyiv Independent'ın aktardığına göre, olay sırasında Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenleri de çaldı.

Peş peşe yaşanan iki olay, savaşın yalnızca cephede değil, halkın doğrudan kullandığı dijital uyarı sistemleri üzerinden de sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu

Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu

Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: "Hubbard için iyi olmazdı"
Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: “Hubbard için iyi olmazdı”

Dünya

Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: “Hubbard için iyi olmazdı”

ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!
ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

Gündem

ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23