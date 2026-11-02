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Gündem Zehir tacirlerine eş zamanlı darbe! Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı
Gündem

Zehir tacirlerine eş zamanlı darbe! Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı

Yeniakit Publisher
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Antalya genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edilen 68 adrese, toplam 80 şüpheli şahsa yönelik 2 Kasım 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 13’ünün uyuşturucu madde ticareti şüphelisi, 49’unun ise uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelisi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

  • 330 gram kokain,
  • 150 gram esrar,
  • 154 adet uyuşturucu hap,
  • 2 gram metamfetamin,
  • 1 adet ruhsatsız tabanca,
  • 1 adet hassas terazi ve
  • Uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. İHA (İnsansız hava aracı) destekli sürdürülen operasyon çerçevesindeki çalışmalar devam ediyor.

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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