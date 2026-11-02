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Dünya Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gelişme! Tankerler infilak etti
Dünya

Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gelişme! Tankerler infilak etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gelişme! Tankerler infilak etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu. Açıklamada, gemilerden birinin süper tanker olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı’ndaki iki petrol tankerinin patlamalar nedeniyle hareket kabiliyetini kaybettiği öne sürüldü. İran basınının aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, tankerlerin yasaklı olarak nitelendirdiği bir rotadan izinsiz geçmeye çalışırken deniz mayınlarına çarptığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişe verici bir açıklama geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, DMO Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi Hürmüz Boğazı’nı yasaklı rotadan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu. Söz konusu gemilerden birinin "süper tanker" olduğu ve patlamanın ardından bu gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "Bu tankerler navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmış ve ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndaki yasadışı güzergâhtan gizlice geçmeyi amaçlamışlardır. Ancak, yaşananların ardından hareket kabiliyetlerini yitirmişlerdir" denildi.

Bir geminin şüpheli saldırıya uğradığı açıklanmıştı

DMO’nun son açıklamasının, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı’nın (UKMTO) Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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