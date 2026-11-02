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Yerel Yaralılar var! Bandırma'da korkutan kaza
Yerel

Yaralılar var! Bandırma'da korkutan kaza

Yeniakit Publisher
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Yaralılar var! Bandırma'da korkutan kaza

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası ekipler alarma geçti.

 

Edinilen bilgiye göre, Külefli Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından 1 kurtarma aracı ve 5 personelle olay yerine ulaşan ekipler, 16 GA plakalı otomobil ile 10 CHC plakalı otomobilin çarpıştığını ve kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

 

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

 

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