‘Zorunlu kıyafet’ velileri zorluyor

Göksel Çağlav Ankara

Okullarda, okul aile birliği ve okul yönetimi tarafından belirlenen tek tip kıyafet zorunluluğu veliler ve öğrenciler için sorun olmaya devam ediyor. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde okulların anlaşmalı yerlerden kalitesiz ve piyasaya göre pahalı kıyafetleri aldırması, ayrıca okul arması gibi zorunluluklar dayatılması velileri ve öğrencileri zor durumda bırakıyor. Veliler arasında alım gücü olmayanların yanı sıra kalitesinden dolayı almak istemeyenler de bulunuyor.

Piyasaya göre daha pahalı satılıyor

Örneğin Ankara’daki Dikmen Bölgesinde bir okul anlaştığı bir firmaya okulun armasını da bastırarak piyasaya göre pahalı bir fiyata üniforma satıyor. Okul müdür yardımcısı da okul girişinde öğrencilerin kıyafetlerini denetleyip çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Velilerin konuyu yetkililere iletmesine rağmen bu uygulamanın devam ettiği bildiriliyor. Türkiye genelinde yaşanan bu sorunlar için Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından bir genelgeyle okul yönetimlerinin uyarılması gerekiyor. Aynı sorunlar şikayetvar.com isimli internet sitesi üzerinden de yetkililere bildiriliyor.

Serbest kıyafet, tek tipe dönüştürülmemeli

Okulların tek tip kıyafet uygulamasını velilerin itirazlarına rağmen dayatmasının uygun olmadığını belirten Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bu sorunun velilerin büyük çoğunluğunun görüşü alınarak çözülmesi gerekir. Arkadan dolaşarak serbest kıyafetin tek tip kıyafete dönüştürülmemesi gerekiyor. Öğrencinin kendisine, yakışan bir şekilde, düzgün kıyafetle okula gelmesi mevzuata uygun. Kimsenin velilere bir dayatma yapması söz konusu olamaz” ifadelerini kullanarak velilerin çocuklarını okula düzgün bir kıyafetle göndermesinde bir sakınca olmadığını aktardı.