  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi gururlandıran New York'taki dua Cüneyt Özdemir'i rahatsız etti!

Olmayan sorundan siyaset yapma çabası: Dün sokağa çağıran Demirtaş, bugün TBMM'ye çağırıyor!

ABD'nin kazığı sonrası AB kazan kaldırdı

Vay bee!... Sen neymişsin böyle Türker Ertürk! ‘Çakma Atatürkçü’ müsün? Kimsin sen Türker Ertürk?

Guterres isyan etti: Milyonlar açken milyarderler...

İran Cumhurbaşkanı: ABD hegemonyası bitmiştir

ABD'li komutandan şok iddia: Silahlı matruşka bebeği yörüngeye yerleştirdiler

Mavi Vatan’ın mimarı Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan çıkışı: ABD’yi arkasına alarak kabadayılık yapmak istiyor!

Beşiktaş 3-0'lık skoru koruyamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: Henüz bu anlaşma yürürlüğe konulmadı
Gündem ‘Zorunlu kıyafet’ velileri zorluyor
Gündem

‘Zorunlu kıyafet’ velileri zorluyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu kalkmasına rağmen, öğrenci formaları baş ağrıtmaya devam ediyor. Fahiş fiyatlara satılan kıyafetler sebebiyle mağdur olan veliler, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarından yakınıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:09:00 -
‘Zorunlu kıyafet’ velileri zorluyor

Göksel Çağlav  Ankara

Okullarda, okul aile birliği ve okul yönetimi tarafından belirlenen tek tip kıyafet zorunluluğu veliler ve öğrenciler için sorun olmaya devam ediyor. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde okulların anlaşmalı yerlerden kalitesiz ve piyasaya göre pahalı kıyafetleri aldırması, ayrıca okul arması gibi zorunluluklar dayatılması velileri ve öğrencileri zor durumda bırakıyor. Veliler arasında alım gücü olmayanların yanı sıra kalitesinden dolayı almak istemeyenler de bulunuyor.

Piyasaya göre daha pahalı satılıyor

Örneğin Ankara’daki Dikmen Bölgesinde bir okul anlaştığı bir firmaya okulun armasını da bastırarak piyasaya göre pahalı bir fiyata üniforma satıyor. Okul müdür yardımcısı da okul girişinde öğrencilerin kıyafetlerini denetleyip çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Velilerin konuyu yetkililere iletmesine rağmen bu uygulamanın devam ettiği bildiriliyor. Türkiye genelinde yaşanan bu sorunlar için Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından bir genelgeyle okul yönetimlerinin uyarılması gerekiyor. Aynı sorunlar şikayetvar.com isimli internet sitesi üzerinden de yetkililere bildiriliyor.

Serbest kıyafet, tek tipe dönüştürülmemeli

Okulların tek tip kıyafet uygulamasını velilerin itirazlarına rağmen dayatmasının uygun olmadığını belirten Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bu sorunun velilerin büyük çoğunluğunun görüşü alınarak çözülmesi gerekir. Arkadan dolaşarak serbest kıyafetin tek tip kıyafete dönüştürülmemesi gerekiyor. Öğrencinin kendisine, yakışan bir şekilde, düzgün kıyafetle okula gelmesi mevzuata uygun. Kimsenin velilere bir dayatma yapması söz konusu olamaz” ifadelerini kullanarak velilerin çocuklarını okula düzgün bir kıyafetle göndermesinde bir sakınca olmadığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay