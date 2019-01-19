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"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"de değişiklik

TCMB tarafından Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:49
"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"de değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğde zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri düzenleyen maddenin birinci fıkrasının "Mevduat/katılım fonu" (a) bendine "Resmi kuruluşlardan kabul edilenler hariç" kısmı eklendi.

Aynı tebliğin geçici 6'ncı maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

11 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:49
  1. Resmi Gazete
  2. TCMB

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