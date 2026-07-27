Karadağ'dan Türkiye'yi kızdıracak karar

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren ülkeye giriş yapabilmeleri için vize almasının gerekeceği bildirildi.

Açıklamada, Karadağ'ın vize politikasını AB'nin vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirdiği ve bunun AB'ye katılım müzakerelerinin tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son maddelerden biri olduğu belirtildi.

Karadağ hükümetinin 23 Temmuz 2026'da vize rejimine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, değişikliğin Karadağ ile AB arasındaki vize rejimi farklılıklarına yol açan ülkelerin vatandaşlarını kapsadığı kaydedildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da Karadağ vizesi için başvuruların yalnızca Moskova'daki büyükelçilikten değil, VFS Global tarafından işletilen vize merkezlerinden de yapılabileceğini duyurdu.

Kaynak: Doğruhaber