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Dünya Karadağ'dan Türkiye'yi kızdıracak karar
Dünya

Karadağ'dan Türkiye'yi kızdıracak karar

Yeniakit Publisher
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Karadağ'dan Türkiye'yi kızdıracak karar

Avrupa'nın küçük ülkelerinden Karadağ, AB ile vize politikasındaki uyumu sağlamak amacıyla Rusya, Belarus, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini kaldırma kararı aldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren ülkeye giriş yapabilmeleri için vize almasının gerekeceği bildirildi.

Açıklamada, Karadağ'ın vize politikasını AB'nin vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirdiği ve bunun AB'ye katılım müzakerelerinin tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son maddelerden biri olduğu belirtildi.

 

Karadağ hükümetinin 23 Temmuz 2026'da vize rejimine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, değişikliğin Karadağ ile AB arasındaki vize rejimi farklılıklarına yol açan ülkelerin vatandaşlarını kapsadığı kaydedildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da Karadağ vizesi için başvuruların yalnızca Moskova'daki büyükelçilikten değil, VFS Global tarafından işletilen vize merkezlerinden de yapılabileceğini duyurdu.

Kaynak: Doğruhaber

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