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Gündem Özgür Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok"
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Özgür Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok"

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Özgür Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok"

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yargıtay’ın CHP hakkında verilen mutlak butlan veya tedbir kararını iptal etmesi durumunda atacakları adımlara dair soruya cevap verdi.

Yıllardır siyasetlerine Mustafa Kemal'i malzeme yapanlar CHP'deki koltuklarını kaybedince yeni parti kurdu.

Bu isimlerin başını çeken Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında açıklamalar yaptı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yargıtay’ın CHP hakkında verilen mutlak butlan veya tedbir kararını iptal etmesi durumunda atacakları adımlara dair soruya cevap verdi.

Özgür Özel, siyasi haritalarını çizdiklerini belirtti. Siyasi rotalarının kesinleştiğini belirterek "Geriye dönüş yok" vurgusu yapan Özel, hukuki tartışmaların veya yargı kararlarının başlattıkları bu yeni siyasi hareketi durduramayacağını ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı, "Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni Parti yürüyüşünü sürdürecek" diyerek partinin siyasi kararlılığını ve hedefini altını çizerek ilan etti.

 

CHP'DEKİ FİGÜRAN TARTIŞMALARI

CHP’de devam eden üye kayıt törenlerinde "figüran" kullanıldığı yönündeki iddialara da değinen Özel, "Ben artık CHP’lilerin meselelerine girecek, onları eleştirecek değilim. Konuyu ortaya çıkartan gazeteci arkadaşımız ve kamuoyu yaptı yapacağı kadar." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "CHP'yi eleştirmek artık benim konum değil. Haberi yapan genç gazeteci arkadaşımıza yönelik üslup doğru değil." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında, henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez." açıklamasını değerlendiren Özel, "Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi; taşıma kalabalıkların bir hükmü yok. Biz de bunu söylüyoruz." şeklinde konuştu.

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