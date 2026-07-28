  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Brezilya ile Arjantin arasında Milei krizi! 200 yıllık ilişki tehlikede Komşuda Ukrayna operasyonu! Hücreler çökertildi Vietnam bayraklı gemi battı! Çin 47 mürettebatı kurtardı Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı! Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'e kötü haberi verdi Karadağ'dan Türkiye vatandaşlarına vize kararı! Çad, UCM'ye tepki gösterdi ve çekildi! Afrika aleyhtarı, adaletsiz ve dengesiz Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu! Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi! Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok"
Spor Bodrum FK, Sarıyer’i 1-0’la geçti
Spor

Bodrum FK, Sarıyer’i 1-0’la geçti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bodrum FK, Sarıyer’i 1-0’la geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Topuk Yaylası’nda oynanan hazırlık maçında SMS Grup Sarıyer’i 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

 

Sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bodrum FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.

Fenerbahçe tura kilitlendi: Polonya’da sarı-lacivert rüzgarı
Fenerbahçe tura kilitlendi: Polonya’da sarı-lacivert rüzgarı

Spor

Fenerbahçe tura kilitlendi: Polonya’da sarı-lacivert rüzgarı

Filenin Efeleri, Milletler Ligi Finalleri'nde ilk kez sahaya çıkacak
Filenin Efeleri, Milletler Ligi Finalleri'nde ilk kez sahaya çıkacak

Spor

Filenin Efeleri, Milletler Ligi Finalleri'nde ilk kez sahaya çıkacak

İngiltere yeni sezonda yeni kurallar deneyecek! Kaleci zaman geçirirse cezasını oyuncu çekecek
İngiltere yeni sezonda yeni kurallar deneyecek! Kaleci zaman geçirirse cezasını oyuncu çekecek

Spor

İngiltere yeni sezonda yeni kurallar deneyecek! Kaleci zaman geçirirse cezasını oyuncu çekecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı
Gündem

Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasına dair, "Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesind..
Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti
Gündem

Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına varmak için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Katar merkezli Al Ja..
Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok
Gündem

Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni Parti’ye” ve CHP’de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. "Kılıçdaro..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23