Bodrum FK, Sarıyer’i 1-0’la geçti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Topuk Yaylası’nda oynanan hazırlık maçında SMS Grup Sarıyer’i 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bodrum FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.