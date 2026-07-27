Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı!

İstanbul Teknik Üniversitesi ve uzman meteoroloji mühendislerinin yürüttüğü araştırmada, 1950–2025 dönemine ait günlük maksimum sıcaklık verileri incelendi. Çalışmada, 2023 yazında sıcak hava dalgalarının büyüklüğünün tarihsel referans döneme göre 7 kat, 2025 yazında ise yaklaşık 11 kat arttığı saptandı.

Türkiye’de yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının 1970–1990 arasında 22-23 derece bandında seyrettiği, 2000’li yıllardan itibaren ise 24-25 dereceye yükseldiği belirtildi. 2024 yazında ortalama sıcaklık 26,1 derece ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 2010 sonrası dönemde sıcak hava dalgalarının şiddetinde rejim değişikliği yaşandığı ve yıllık ortalamaların 3 katına çıktığı kaydedildi.

Atmosferik blokajlar, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak neminin azalması gibi faktörlerin birleşimiyle oluşan bu tablo, gelecek yıllarda daha da ağırlaşacak. BM İklim Paneli’nin senaryolarına göre, 2050’ye kadar İstanbul ve Ankara’da aşırı sıcak gün sayısı 16’ya, İzmir’de 23’e çıkabilir.

2051–2080 projeksiyonlarında ise tablo daha vahim görünüyor. Karbon emisyonlarının mevcut seyri devam ederse, aşırı sıcak gün sayısının İstanbul ve Ankara’da 38, Konya ve Antalya’da 40, İzmir’de ise 53 güne kadar çıkabileceği öngörülüyor.