  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor Fransızca öğretimine yeşil ışık yakıldı! Kosova ile Fransa’dan 5 anlaşmaya imza AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye süreci ince işçilik aşamasında Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru! Putin, Batı’ya meydan okudu: Zafer için her şeyi yapacağız Bakan Işıkhan’dan tıbbi mama ödemesi paylaşımı Geleceğimize 3,1 milyar lira verdik Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza
Gündem Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı!
Gündem

Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve uzman meteoroloji mühendislerinin yürüttüğü son araştırma, Türkiye'de iklim krizinin ve sıcak hava dalgalarının ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. 1950–2025 dönemine ait günlük maksimum sıcaklık verilerinin incelendiği çalışmada, özellikle son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklıkların tarihsel rekorları kırdığı saptandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve uzman meteoroloji mühendislerinin yürüttüğü araştırmada, 1950–2025 dönemine ait günlük maksimum sıcaklık verileri incelendi. Çalışmada, 2023 yazında sıcak hava dalgalarının büyüklüğünün tarihsel referans döneme göre 7 kat, 2025 yazında ise yaklaşık 11 kat arttığı saptandı.

Türkiye’de yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının 1970–1990 arasında 22-23 derece bandında seyrettiği, 2000’li yıllardan itibaren ise 24-25 dereceye yükseldiği belirtildi. 2024 yazında ortalama sıcaklık 26,1 derece ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 2010 sonrası dönemde sıcak hava dalgalarının şiddetinde rejim değişikliği yaşandığı ve yıllık ortalamaların 3 katına çıktığı kaydedildi.

Atmosferik blokajlar, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak neminin azalması gibi faktörlerin birleşimiyle oluşan bu tablo, gelecek yıllarda daha da ağırlaşacak. BM İklim Paneli’nin senaryolarına göre, 2050’ye kadar İstanbul ve Ankara’da aşırı sıcak gün sayısı 16’ya, İzmir’de 23’e çıkabilir.

2051–2080 projeksiyonlarında ise tablo daha vahim görünüyor. Karbon emisyonlarının mevcut seyri devam ederse, aşırı sıcak gün sayısının İstanbul ve Ankara’da 38, Konya ve Antalya’da 40, İzmir’de ise 53 güne kadar çıkabileceği öngörülüyor. 

Serin hava sona eriyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak
Serin hava sona eriyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Gündem

Serin hava sona eriyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme
Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme

Gündem

Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme

Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait
Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait

Dünya

Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait

Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu
Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu

Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu

 
 
 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23