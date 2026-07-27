Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu!

Rusça yayın yapan bir ABD radyosuna konuşan Siyonist Haham Manis Friedman, masum bebeklerin katledilmesini meşrulaştırmaya çalışan kan dondurucu ifadeler kullandı.

Cenevre Sözleşmesi’ni Hedef Aldı, Atom Bombasını Övdü

Gazze’deki vahşeti yetersiz bulan Friedman, uluslararası hukuku ve sivilleri korumayı amaçlayan Cenevre Sözleşmesi’ni "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi. İkinci Dünya Savaşı’nda yüz binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan atom bombası felaketini ve Berlin’in harabeye çevrilmesini "sorunu kökünden çözen pratikler" diyerek öven Siyonist haham, sivil katliamlarının savaşı bitirmek adına meşru olduğunu savundu.

"Bir Bebeği Öldürmek Yetişkini Öldürmekten Farklı Mı?"

Gazze'de katledilen sabileri ve çocukları hedef alan Friedman, 18 yaş altı ve üstü arasında hiçbir fark olmadığını iddia etti. "Bir bebeği öldürmek bir yetişkini öldürmekten daha mı büyük bir suç? Bu ne tür bir ikiyüzlülüktür?" diyerek bebek katliamını savunan ırkçı haham, şiddetin dozunun daha da artırılması yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan, YouTube’un Müslüman içeriklerine uyguladığı sansüre karşın hahamın nefret söylemi ve katliam çağrısı içeren bu videolarına dokunmaması çifte standardı bir kez daha gözler önüne serdi.