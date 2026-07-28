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Gündem Başkan Çerçioğlu gönülleri fethediyor: Aydın yatırım ve projeye doyuyor
Gündem

Başkan Çerçioğlu gönülleri fethediyor: Aydın yatırım ve projeye doyuyor

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Başkan Çerçioğlu gönülleri fethediyor: Aydın yatırım ve projeye doyuyor

Yolsuzluk, rüşvet ve partililerine yönelik tehditleriyle anılan CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırım ve projeleriyle Aydınlıların gönlünü fethediyor. Kentin dört bir yanında hizmetlerini sürdüren Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize eş zamanlı olarak devam ediyoruz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında vatandaşları yatırım ve projeler ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde bulunan Göksu Caddesi’nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kazı işlemleri gerçekleştiriliyor, eş zamanlı olarak ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgede altyapıyı yeniliyor.

Altyapı ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Cadde, çizgi ve logo çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tüm ilçelerde yatırım ve projelerinin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Koordine şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Kent genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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