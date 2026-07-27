Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği kapsamlı röportajda, İsrail ile ilişkilerden Türkiye'nin diplomatik girişimlerine, ABD yaptırımlarından bölgesel gelişmelere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İsrail ile güvenlik anlaşmasına varmak için çalışıyoruz"

Şara, Suriye ile İsrail arasında güvenlik alanında bir anlaşmaya ulaşılması için diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail'in bölgede farklı hedefleri bulunduğunu dile getiren Şara, Suriye'ye yönelik daha dengeli bir politika oluşturulması amacıyla uluslararası toplumun ve çeşitli ülkelerin sürece dahil edilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

İsrail ile doğrudan çatışmadan kaçınmayı tercih ettiklerini belirten Şara, güvenlik anlaşmasının önünde bazı engeller ve İsrail'in ihlalleri bulunduğunu ancak diplomatik yollarla en az zararla çözüm arayışını sürdürdüklerini ifade etti.

"Bölge iki güç arasında tercih yapmaya zorlanmamalı"

Şara, Orta Doğu ülkelerinin İsrail ile İran arasındaki rekabette taraf seçmeye zorlanmaması gerektiğini vurgulayarak, bölge ülkelerinin kendi bağımsız siyasi çizgilerini oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan'ın girişimini anlattı

Röportajda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecindeki rolüne de değinen Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Şara, Suudi Arabistan'ın da benzer şekilde arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, hem Türkiye'nin hem de Suudi Arabistan'ın Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılması için önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Yaptırımlar eski rejim nedeniyle uygulanıyordu"

Suriye halkının Esed yönetiminin işlediği suçların bedelini ödememesi gerektiğini söyleyen Şara, ülkeye yönelik yaptırımların büyük bölümünün devrik rejim dönemindeki gelişmeler nedeniyle uygulandığını belirtti.

Şara, Suriye'nin "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının ülkenin ekonomik normalleşmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, bu konuda ABD'deki sürecin devam ettiğini kaydetti.

Rusya ve Hizbullah mesajı

Ahmed Şara, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde görüşmelerin sürdüğünü, ülkedeki Rus askeri üslerinin geleceğine ilişkin müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından da endişe duyduklarını dile getiren Şara, Lübnan devletinin egemenliğini desteklediklerini belirtti.