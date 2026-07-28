Adana'da 12 yaşındaki çocuğun acı sonu!
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beslediği kuşlara bakmak için çıktığı 2 katlı evin damından düşen Oğuzhan Büyümez (12), hayatını kaybetti.
Olay, 24 Temmuz günü ilçedeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Büyümez, arkadaşıyla birlikte iki katlı evlerinin damında besledikleri kuşlara bakmak için yukarı çıktı.
Büyümez, bu sırada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Büyümez, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oğuzhan Büyümez, kurtarılamadı.
Büyümez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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