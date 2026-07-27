  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin, Batı’ya meydan okudu: Zafer için her şeyi yapacağız Bakan Işıkhan’dan tıbbi mama ödemesi paylaşımı Geleceğimize 3,1 milyar lira verdik Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza Erdem Atay’dan çarpıcı tespit! “Kılıçdaroğlu’nun en büyük neferi Özgür Özel!” CHP’deki paralel yapıya gözdağı: ‘Başka partiye çalışana müsaade etmeyiz’! Körfez'de diplomasi trafiği tavan yaptı! Devletler arası gizli pazarlıklarda kritik buluşma! CHP’li İl Başkanı Tanrıbuyurdu İsyan etti Özgürcüler giderken Atatürk’ü bile götürmüş! Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı! Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu Trafikte makastan 140 bin TL ceza kesilmişti: Evde uyuduğunu ispatladı cezayı iptal ettirdi
Gündem KKTC’li Bakan Arıklı’dan Rumlara ayar: Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi göze almalı! Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor
Gündem

KKTC’li Bakan Arıklı’dan Rumlara ayar: Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi göze almalı! Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
KKTC’li Bakan Arıklı’dan Rumlara ayar: Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi göze almalı! Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türkünün haklarının görmezden gelinmesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı. Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor" dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk tarafının kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayarak, Rumlarla iç içe değil, "yan yana ve iyi komşu" olarak yaşamak istediklerini ifade etti. Arıklı, Kıbrıs Türkünün haklarının görmezden gelinmesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Dedik ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rumlarla iç içe değil, yan yana iyi komşu olarak yaşamak istiyoruz. Ama Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı. Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor" dedi.

HALA SULTAN KİMDİR?

Hz. Osman’ın hilâfeti zamanında (644-656) kocası Ubâde b. Sâmit ile birlikte İslâm ordularının Kıbrıs seferine katılan Hz. Peygamber’in süthalası Ümmü Harâm bint Milhân el-Ensâriyye halk arasında Hala Sultan olarak anılır. Hakkında bazı menkıbeler rivayet edilen Ümmü Harâm, bugün Larnaka’daki türbesinin bulunduğu mevkide attan düşerek şehid olmuştur. Osmanlılar Kıbrıs’ı fethedince (1571) kabri ihya edilmiş ve 1760’ta üzerine Şeyh Hasan Efendi tarafından türbe inşa edilmiştir. Türbenin çevresinde, 1795’te Kıbrıs muhassılı Silâhdar Kaptanbaşı Mustafa Ağa tarafından şadırvan, 1797’de tekke, 1816’da Kıbrıs muhassılı Seyyid Mehmed Emin Efendi tarafından cami yaptırılmak suretiyle küçük bir külliye teşekkül etmiştir.

KIBRIS’TAKİ EN ESKİ İSLAM İZİ

Hala Sultan Türbesi, İstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesi gibi Kıbrıs’taki İslâm varlığının en eski izini teşkil etmesi, ayrıca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in yakınına ait olması sebebiyle Kıbrıs’ın fethinden itibaren adada yaşayan Müslüman Türkler’in en önemli ziyaretgâhı olmuştur. I. Dünya Savaşı’na kadar buradan geçen Osmanlı gemilerince top atışı ile selâmlanan türbe, padişahlar ve devlet ricâli tarafından sunulan kıymetli hediyelerle de donatılmıştır. 1959’da onarım geçiren ve Kıbrıs Evkaf Dairesi’nce içinde bir kütüphane tesis edilen tekke 1963’te Rumlar tarafından tahrip edilmiş ve bir süre askerî karargâh olarak kullanılmıştır.

İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü mesajı

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Antik Dergisi’nin Kıbrıs Özel Sayısı çıktı
Antik Dergisi’nin Kıbrıs Özel Sayısı çıktı

Kültür - Sanat

Antik Dergisi’nin Kıbrıs Özel Sayısı çıktı

Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı
Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı

Gündem

Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı

Yunan askerden Kıbrıs'taki skandal kışla itirafı! Türk karşıtı ırkçı sloganlar zorunlu tutuldu!
Yunan askerden Kıbrıs'taki skandal kışla itirafı! Türk karşıtı ırkçı sloganlar zorunlu tutuldu!

Gündem

Yunan askerden Kıbrıs'taki skandal kışla itirafı! Türk karşıtı ırkçı sloganlar zorunlu tutuldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23