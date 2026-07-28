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Dünya Vietnam bayraklı gemi battı! Çin 47 mürettebatı kurtardı
Dünya

Vietnam bayraklı gemi battı! Çin 47 mürettebatı kurtardı

Yeniakit Publisher
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Vietnam bayraklı gemi battı! Çin 47 mürettebatı kurtardı

Vietnam bayraklı 'Khoi Nguyen 18' adlı kargo gemisi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Güney Çin Denizi’nde battı. Gemideki 62 mürettebattan 47’si kurtarılırken, kayıp kişiler için arama çalışmaları sürüyor.

Güney Çin Denizi’nde kötü hava koşullarında seyreden Vietnam’a ait kargo gemisi battı. Doğru Haber’de yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 62 mürettebatın bulunduğu gemiden 47 kişinin Çin ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

 

Gemiden tehlike sinyali geldi

Çin’in güneyindeki Hainan eyaleti yetkilileri, “Khoi Nguyen 18” adlı kargo gemisinin Fiery Cross Resifi yakınlarında tehlike sinyali gönderdiğini duyurdu. Yaklaşık 70 metre uzunluğunda ve 999 groston ağırlığındaki geminin, Vietnam’da kayıtlı olduğu belirtildi.

 

Kayıplar için arama sürüyor

Bölgeye sevk edilen ekipler, batma ihbarının ardından arama kurtarma çalışması başlattı. Operasyona altı Çin gemisi, bir helikopter ve bir Vietnam gemisi katıldı. Çin tarafı, kurtarılan 47 mürettebatın ardından kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

 

Olay ihtilaflı bölgede yaşandı

Geminin battığı nokta, Güney Çin Denizi’nde stratejik öneme sahip Spratly Adaları yakınlarında bulunuyor. Küçük adalar, resifler ve atollerden oluşan bölge, doğal kaynaklar bakımından zengin yapısıyla uzun süredir ihtilaf konusu.

 

Çin, Spratly Adaları dahil Güney Çin Denizi’nin büyük bölümü üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Pekin yönetimi, bu adalarda havaalanları ve askeri yapılar inşa etmişti.

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