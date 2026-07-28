Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor: Öksürük şikayetine hem güzel hem nefes kesen formül

Ev Yapımı Doğal Antibiyotik: ‘‘Baharatlı Bal Kürü’’

Merhabalar, bugün sizlere özellikle kış aylarında bizi sıkıntıya sokan boğaz enfeksiyonları, kuru öksürük, şiddetli boğaz ağrıları, bademcik şişmeleri, üst solunum yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde oldukça güzel etkiler veren, balgam söktürücü özelliği ile de ciğerlerimizi oldukça rahatlatacak olan ev yapımı doğal bir antibiyotikten bahsedeceğiz.

Baharatlı bal kürünün içerisinde şifası saymakla bitmeyen limon, çeşitli baharat ve bal kullanacağız. Bal çeşitlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Fakat kestane balını tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Karışımdaki bütün malzemeler, balın içerisine öz sularını bıraktığında, ortaya inanılmaz bir şifalı kürün çıktığını zaman içerisinde göreceksiniz. Ayrıca bu kürü limon kabukları ile birlikte kullanacağımız için kabuklarının iyice temiz olması gerekiyor. Limon kabuğunun temiz olduğundan emin değilseniz eğer biraz sirkeli suda bekletebilirsiniz.



Kullanmış olduğumuz; zencefil, tarçın, karabiber ve zerdeçal baharatlarının hepsinin bağışıklığı güçlendirme özelliği var. Bu baharatlar vücuttaki kan akış hızını arttırarak, vücudumuza giren virüse karşı da bir dayanıklılık kazandırır. Özellikle zencefil; üst solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklığı inanılmaz derecede güçlendiriyor.

Hazırladığımız bu kürün ölçüleri 250 gramlık bir kavanoza göredir. Fakat isterseniz ölçüleri 2 katına çıkararak, yarım kilo bir kavanoza da bu kürü yapabilirsiniz. Bu baharatlı bal kürünü bittikçe yenileyebilirsiniz.

Doğal balgam söktürücü karışımlar, boğazı yumuşatarak kuru öksürüğü hafifletir ve solunumu rahatlatır. Bal, zencefil, limon ve karabiber gibi malzemelerle evde hızlıca doğal bir şurup hazırlayabilirsiniz.

Doğal Öksürük Giderici Tarifler

Bal ve Zencefil Kürü

Bir tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefili bir tatlı kaşığı saf bal ile karıştırın.Bu karışımı günde iki kez yutun.Boğazdaki tahrişi hızla azaltır.Ilık Limonlu SuBir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkarak ekleyin.İçine bir çay kaşığı bal ilave edip karıştırın.Yavaş yavaş içerek boğazınızı yumuşatın.

Karabiberli Bal Karışımı

Yarım çay kaşığı toz karabiberi bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın.Öksürük krizlerini durdurmak için tüketin.Balgamın sökülmesine yardım eder. Balgamlı öksürük varsa bol su içmek, tuzlu su gargarası yapmak, zencefil ve kekik çayı gibi sıcak bitki çayları içmek, bal yemek, sıcak buharlı fomüller en çok tercih edilenler arasındadır.

Balgamı sökmek ve nefesinizi rahatlatmak için bal, zencefil, limon ve ılık su karışımı en etkili doğal yöntemlerden biridir. Bu basit formül boğazı yumuşatır, mukusu inceltir ve nefes yolunu açar.

Ev yapımı doğal balgam söktürücü için zencefil, bal ve limon karışımı en etkili yöntemdir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı toz zencefil, bir tatlı kaşığı saf bal ve yarım limon suyu ekleyip karıştırın. Bu karışım boğazınızı yumuşatır. Balgamın sökülmesine ve rahat nefes almanıza yardım eder.

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