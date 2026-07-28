  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Brezilya ile Arjantin arasında Milei krizi! 200 yıllık ilişki tehlikede Komşuda Ukrayna operasyonu! Hücreler çökertildi Vietnam bayraklı gemi battı! Çin 47 mürettebatı kurtardı Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı! Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'e kötü haberi verdi Karadağ'dan Türkiye vatandaşlarına vize kararı! Çad, UCM'ye tepki gösterdi ve çekildi! Afrika aleyhtarı, adaletsiz ve dengesiz Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu! Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi! Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok"
Kadın - Aile Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor: Öksürük şikayetine hem güzel hem nefes kesen formül
Kadın - Aile

Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor: Öksürük şikayetine hem güzel hem nefes kesen formül

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor: Öksürük şikayetine hem güzel hem nefes kesen formül

Balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesen ev yapımı doğal antibiyotik, grip, nezle, soğuk algınlığı kürü. Doğal bitki özlerinden gelen adeta ilaç gibi olan sprey öksürüğü anında engelleyerek öksürüğü azaltmasını sağlıyor. Öksürük şikayetine hem güzel hem nefes kesen formül...

Ev Yapımı Doğal Antibiyotik: ‘‘Baharatlı Bal Kürü’’

Merhabalar, bugün sizlere özellikle kış aylarında bizi sıkıntıya sokan boğaz enfeksiyonları, kuru öksürük, şiddetli boğaz ağrıları, bademcik şişmeleri, üst solunum yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde oldukça güzel etkiler veren, balgam söktürücü özelliği ile de ciğerlerimizi oldukça rahatlatacak olan ev yapımı doğal bir antibiyotikten bahsedeceğiz.

Baharatlı bal kürünün içerisinde şifası saymakla bitmeyen limon, çeşitli baharat ve bal kullanacağız. Bal çeşitlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Fakat kestane balını tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Karışımdaki bütün malzemeler, balın içerisine öz sularını bıraktığında, ortaya inanılmaz bir şifalı kürün çıktığını zaman içerisinde göreceksiniz. Ayrıca bu kürü limon kabukları ile birlikte kullanacağımız için kabuklarının iyice temiz olması gerekiyor. Limon kabuğunun temiz olduğundan emin değilseniz eğer biraz sirkeli suda bekletebilirsiniz.


Kullanmış olduğumuz; zencefil, tarçın, karabiber ve zerdeçal baharatlarının hepsinin bağışıklığı güçlendirme özelliği var. Bu baharatlar vücuttaki kan akış hızını arttırarak, vücudumuza giren virüse karşı da bir dayanıklılık kazandırır. Özellikle zencefil; üst solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklığı inanılmaz derecede güçlendiriyor. 

Hazırladığımız bu kürün ölçüleri 250 gramlık bir kavanoza göredir. Fakat isterseniz ölçüleri 2 katına çıkararak, yarım kilo bir kavanoza da bu kürü yapabilirsiniz. Bu baharatlı bal kürünü bittikçe yenileyebilirsiniz.

 

Doğal balgam söktürücü karışımlar, boğazı yumuşatarak kuru öksürüğü hafifletir ve solunumu rahatlatır. Bal, zencefil, limon ve karabiber gibi malzemelerle evde hızlıca doğal bir şurup hazırlayabilirsiniz.

Doğal Öksürük Giderici Tarifler

Bal ve Zencefil Kürü

Bir tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefili bir tatlı kaşığı saf bal ile karıştırın.Bu karışımı günde iki kez yutun.Boğazdaki tahrişi hızla azaltır.Ilık Limonlu SuBir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkarak ekleyin.İçine bir çay kaşığı bal ilave edip karıştırın.Yavaş yavaş içerek boğazınızı yumuşatın.

Karabiberli Bal Karışımı

Yarım çay kaşığı toz karabiberi bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın.Öksürük krizlerini durdurmak için tüketin.Balgamın sökülmesine yardım eder. Balgamlı öksürük varsa bol su içmek, tuzlu su gargarası yapmak, zencefil ve kekik çayı gibi sıcak bitki çayları içmek, bal yemek, sıcak buharlı fomüller en çok tercih edilenler arasındadır.

 

Balgamı sökmek ve nefesinizi rahatlatmak için bal, zencefil, limon ve ılık su karışımı en etkili doğal yöntemlerden biridir. Bu basit formül boğazı yumuşatır, mukusu inceltir ve nefes yolunu açar.
Ev yapımı doğal balgam söktürücü için zencefil, bal ve limon karışımı en etkili yöntemdir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı toz zencefil, bir tatlı kaşığı saf bal ve yarım limon suyu ekleyip karıştırın. Bu karışım boğazınızı yumuşatır. Balgamın sökülmesine ve rahat nefes almanıza yardım eder.

Bunu duyan birçok kadın çantasında orman meyvesi taşıyor: Dikkat çeken bilinmeyen mucize... Ne parfüm ne de kolye
Bunu duyan birçok kadın çantasında orman meyvesi taşıyor: Dikkat çeken bilinmeyen mucize... Ne parfüm ne de kolye

Kadın - Aile

Bunu duyan birçok kadın çantasında orman meyvesi taşıyor: Dikkat çeken bilinmeyen mucize... Ne parfüm ne de kolye

Kahveyi aç karnına içmek hata: Sadece Türk kahvesiyle güne başlayan yandı! Yeni çalışma... Haber geldi
Kahveyi aç karnına içmek hata: Sadece Türk kahvesiyle güne başlayan yandı! Yeni çalışma... Haber geldi

Kadın - Aile

Kahveyi aç karnına içmek hata: Sadece Türk kahvesiyle güne başlayan yandı! Yeni çalışma... Haber geldi

Zarar veriyormuş: Farkına varmadan sağlığınıza zarar veren 10 alışkanlık
Zarar veriyormuş: Farkına varmadan sağlığınıza zarar veren 10 alışkanlık

Kadın - Aile

Zarar veriyormuş: Farkına varmadan sağlığınıza zarar veren 10 alışkanlık

Gece sürünce sabah kırışıklıklar yok oluyor! Botoksa meydan okuyan en doğal yöntem: Yağları temizliyor
Gece sürünce sabah kırışıklıklar yok oluyor! Botoksa meydan okuyan en doğal yöntem: Yağları temizliyor

Kadın - Aile

Gece sürünce sabah kırışıklıklar yok oluyor! Botoksa meydan okuyan en doğal yöntem: Yağları temizliyor

Boya kullanmadan açılan saç rengini koyulaştırma nasıl yapılır diyenler, 3 bardakla aç yeter: Herkes yapıyor
Boya kullanmadan açılan saç rengini koyulaştırma nasıl yapılır diyenler, 3 bardakla aç yeter: Herkes yapıyor

Kadın - Aile

Boya kullanmadan açılan saç rengini koyulaştırma nasıl yapılır diyenler, 3 bardakla aç yeter: Herkes yapıyor

Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Faydaları ve zararları: Bunu sürün! Cildi cam gibi yapan doğal yöntem
Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Faydaları ve zararları: Bunu sürün! Cildi cam gibi yapan doğal yöntem

Kadın - Aile

Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Faydaları ve zararları: Bunu sürün! Cildi cam gibi yapan doğal yöntem

Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın
Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın

Kadın - Aile

Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın

Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel hesabı yap, etkili doğal lezzet ile kilo ver
Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel hesabı yap, etkili doğal lezzet ile kilo ver

Kadın - Aile

Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel hesabı yap, etkili doğal lezzet ile kilo ver

Vitamin keki: fındık kabuklu çok besleyici! Tepside anne keki
Vitamin keki: fındık kabuklu çok besleyici! Tepside anne keki

Kadın - Aile

Vitamin keki: fındık kabuklu çok besleyici! Tepside anne keki

Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık
Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık

Sağlık

Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık

Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez
Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Kadın - Aile

Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Pita Ekmeği: Peşine düşülen geleneksel lezzet, asırlık yolculuğu Orta Doğu'ya dayanıyor! Hazırlık adımları
Pita Ekmeği: Peşine düşülen geleneksel lezzet, asırlık yolculuğu Orta Doğu'ya dayanıyor! Hazırlık adımları

Kadın - Aile

Pita Ekmeği: Peşine düşülen geleneksel lezzet, asırlık yolculuğu Orta Doğu'ya dayanıyor! Hazırlık adımları

Güçlü saç telleri İçin kına kürü tarifi
Güçlü saç telleri İçin kına kürü tarifi

Kadın - Aile

Güçlü saç telleri İçin kına kürü tarifi

Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın
Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın

Kadın - Aile

Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın

Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın
Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın

Kadın - Aile

Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın

{relation id:2014457 slug:'evde-saksida-limon-agaci-yetistiriciligi-bakimi-sadece-bir-seye-bakilacak-yaz-ayi-siz-dinlendirilmis-suyu-kullanin'}

Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel hesabı yap, etkili doğal lezzet ile kilo ver
Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel hesabı yap, etkili doğal lezzet ile kilo ver

Kadın - Aile

Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel hesabı yap, etkili doğal lezzet ile kilo ver

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı
Gündem

Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasına dair, "Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesind..
Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti
Gündem

Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına varmak için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Katar merkezli Al Ja..
Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok
Gündem

Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni Parti’ye” ve CHP’de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. "Kılıçdaro..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23