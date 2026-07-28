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GO Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Doğu Akdeniz oldu...

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GO Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Doğu Akdeniz oldu...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan TGA, bu kez Doğu Karadeniz›in doğal ve kültürel zenginliklerini ekranlara taşıyor. Doğu Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alan “Kalbimin Rotası Karadeniz” isimli yeni mini dizisinin çekimleri tamamlandı

#1
Foto - GO Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Doğu Akdeniz oldu...

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı yeni Go Türkiye mini dizisi «Kalbimin Rotası Karadeniz», Trabzon, Rize ve Artvin’de gerçekleştirilen çekimlerin ardından yayın hazırlıklarına geçti. Sky Film imzasını taşıyan yapımın yapımcılığını Emre Oskay üstlenirken, senaryosu Emre Kavuk tarafından kaleme alındı. Projenin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) oturdu.

#2
Foto - GO Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Doğu Akdeniz oldu...

Etkileyici bir hikaye etrafında şekillenen yapım, Doğu Karadeniz’in büyüleyici doğasını, köklü kültürel mirasını ve zengin yaşam dokusunu sinematografik bir anlatımla uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

#3
Foto - GO Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Doğu Akdeniz oldu...

Hikaye; Trabzon’un tarihi ve doğal güzellikleri, Rize’nin yemyeşil çay bahçeleri ve sisler içindeki yaylaları ile Artvin’in etkileyici vadileri, dağları ve zengin kültürel mirası eşliğinde ilerliyor. Her durak, bölgenin kendine özgü doğal ve kültürel değerlerini hikayenin ayrılmaz bir parçasına dönüştürürken, Doğu Karadeniz’in eşsiz atmosferi güçlü bir görsel anlatımla dünya izleyicisine aktarılıyor. Doğal güzellikleri, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan mini dizinin, gerekli hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından Go Türkiye youtube sayfasında dünya izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

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