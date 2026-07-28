GO Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Doğu Akdeniz oldu...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan TGA, bu kez Doğu Karadeniz›in doğal ve kültürel zenginliklerini ekranlara taşıyor. Doğu Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alan “Kalbimin Rotası Karadeniz” isimli yeni mini dizisinin çekimleri tamamlandı