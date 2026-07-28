  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'e kötü haberi verdi Karadağ'dan Türkiye vatandaşlarına vize kararı! Çad, UCM'ye tepki gösterdi ve çekildi! Afrika aleyhtarı, adaletsiz ve dengesiz Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu! Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi! Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok" KKTC’li Bakan Arıklı’dan Rumlara ayar: Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi göze almalı! Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor Bebeğini çöp konteynerine bırakıp kaçtı! Olmaz olsun böyle vicdansız baba CHP'de yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi parti içinde kurultay tartışmasını alevlendirdi Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İmamoğlu'na kapı kapandı mı?
Yerel Balık tutmak isterken nehre düştü!
Yerel

Balık tutmak isterken nehre düştü!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Balık tutmak isterken nehre düştü!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak için nehir kıyısına giden 2 kişiden biri dengesini kaybederek suya düştü.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak için nehir kenarına giden bir kişi, dengesini kaybederek suya düştü.

 

Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden 1'i, kıyıda dengesini kaybederek suya düştü.

Bu kişinin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı
O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Yerel

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı
Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı

Yerel

Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı

Baraj plaj değildir! Bu hata yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor
Baraj plaj değildir! Bu hata yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor

Yaşam

Baraj plaj değildir! Bu hata yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor

Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!
Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!

Yerel

Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23