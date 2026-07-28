Balık tutmak isterken nehre düştü!
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak için nehir kıyısına giden 2 kişiden biri dengesini kaybederek suya düştü.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak için nehir kenarına giden bir kişi, dengesini kaybederek suya düştü.
Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden 1'i, kıyıda dengesini kaybederek suya düştü.
Bu kişinin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.