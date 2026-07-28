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Spor İngiltere yeni sezonda yeni kurallar deneyecek! Kaleci zaman geçirirse cezasını oyuncu çekecek
Spor

İngiltere yeni sezonda yeni kurallar deneyecek! Kaleci zaman geçirirse cezasını oyuncu çekecek

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İngiltere yeni sezonda yeni kurallar deneyecek! Kaleci zaman geçirirse cezasını oyuncu çekecek

Futbolun beşiği olarak kabul edilen İngiltere, topun daha uzun süre sahada kalması için yeni bir uygulamaya geçiyor. Oyun, kaleci sakatlığı nedeniyle durursa, maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az bir dakika boyunca oyun alanının dışında kalmak zorunda olacak. Taç atışı ve kale vuruşunda 5 saniye kuralı devreye girecek. Çıkan oyuncu sahayı 10 saniyede terk edecek.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren "maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan" yeni kuralların uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındığı belirtildi.

Uygulanacak kurallar kapsamında oyun, kaleci sakatlığı nedeniyle durursa, maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az bir dakika boyunca oyun alanının dışında kalmak zorunda olacak.

İstisna olarak, çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları bu uygulamanın dışında tutulacak.

 

Taç atışı veya kale vuruşunu geciktirmeyi önlemek için 5 saniye kuralı

Bu sezon hakemler, oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu gereksiz yere geciktirmesi durumunu önlemek amacıyla beş saniyelik geri sayım başlatacak.

Maçın hakemi, sürenin aşılması durumunda taç atışını rakip takıma verebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek.

Oyuncu değişikliği sırasında sahadan ayrılan oyuncular için de 10 saniyelik bir süre sınırı olacak. Bu sürenin aşılması halinde yerine girecek oyuncu oyuna hemen dahil olamayacak; oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu ayrıca, bu kuralların kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağını vurguladı.

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