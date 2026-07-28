Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'

Beşiktaş'ta günlerdir süren Mohamed Salah gündeminde bugün flaş bir gelişme yaşandı. Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah'ın, Türkiye'de yaşamak istediği ve transfer sürecinin uzamasından rahatsız olduğu öğrenildi.



Bir basın toplantısı düzenleyen futbol direktörü Önder Özen, yıldız futbolcunun menajerinin isteklerinden rahatsız olduklarını ve son teklifi yaparak masadan kalktıklarını söylemişti.

Uzun süren pazarlıklardan Salah'ın eşinin de rahatsız olduğu ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYOR"

ONTVEgy'den Ibrahim Helhoul, "Salah'ın ailesi artık hayat düzenlerini kurmak istiyor. En önemlisi de ailesi Türkiye'de yaşamak istiyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun transfer kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor." dedi.

34 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu...