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Aktüel 3 aylık bebeği olan anneye şiddet ve tehdit! Ellerin kırılsın ayyaş herif!
Aktüel

3 aylık bebeği olan anneye şiddet ve tehdit! Ellerin kırılsın ayyaş herif!

Yeniakit Publisher
Hasan Egrigöz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sosyal medyadan yayılan bir görüntü adeta kan dondurdu... Üç aylık bebeği olan genç kadının, eşi tarafından darp edildiği görüntüleri izleyenler derinden sarsıldı. Milyonlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Üç aylık bebeği olan kadının, uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlısı eşi tarafından darbedildiği görüntüler infiale yol açtı. Eşine hamileyken bile şiddet uyguladığı, kayınvalidesini de tehdit ettiği öğrenilen zorbaya tepkiler çığ gibi artarken, binlerce sosyal medya kullanıcısı, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının koruma altına alınması, saldırgan şahsın ise adalet önünde hesap vermesi için güvenlik güçlerine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

 

Kayınvalidesini tehdit etti

İddiaya göre şüpheli, eşine yönelik şiddetin yanı sıra kayınvalidesini de tehdit etti. Kadının adına yüksek miktarda kredi çektirdiği öne sürülen şahsın, elde ettiği parayı kişisel harcamalarında kullandığı belirtildi.

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