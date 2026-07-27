Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Romanya, hava sahasını ihlal eden üç insansız hava aracının düşürülmesinin ardından bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bükreş yönetimi, yaşanan İHA ihlallerinin ardından Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi'ne sert protesto notasını iletti.
Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipaev'in, söz konusu tarihlerde Romanya hava sahasının "tekrarlanan ihlalleri" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Romanya ordusunun ulusal hava sahasına izinsiz giren üç İHA'yı düşürdüğü belirtilirken, Bükreş yönetiminin Rus büyükelçiye "sert protesto" ilettiği kaydedildi.
Lipaev'e ayrıca, Rus diplomatlarından birinin beş gün içinde Romanya'yı terk etmesini öngören diplomatik nota verildiği aktarıldı.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Büyükelçisi'nin de istişarelerde bulunmak üzere Bükreş'e çağrıldığını duyurdu.
Bükreş yönetimi, düşürülen İHA'ların Rusya'ya ait olduğunu değerlendiriyor.
Kaynak: İLKHA