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Dünya Komşuda Ukrayna operasyonu! Hücreler çökertildi
Dünya

Komşuda Ukrayna operasyonu! Hücreler çökertildi

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Komşuda Ukrayna operasyonu! Hücreler çökertildi

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, ülke içinde çeşitli saldırılar düzenlediği öne sürülen grupların yakalandığını ve şüphelilerin sorgularında Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Irak yönetimi, ülke sınırları içinde gerçekleştirilen bazı saldırılara ilişkin yürütülen istihbarat çalışmalarında Ukrayna bağlantısı tespit edildiğini öne sürdü. Irak basınına konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, saldırılardan sorumlu olduğu değerlendirilen hücrelerin çökertildiğini duyurdu.

Irak’ta Ukrayna adına çalışan hücrelerin üyeleri yakalandı. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abudi, Irak basınına yaptığı açıklamada, istihbarat analizlerinden sorumlu özel bir birimin Ukrayna’nın Irak’taki faaliyetlerine ilişkin bilgiler elde ettiğini belirterek, "Irak topraklarında çeşitli saldırılar düzenleyen grupları yakaladık. Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler" dedi.

Söz konusu grupların hedef aldığı tesislerin hangileri olduğu ya da Irak sınırları dışında da saldırılar gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri konusunda ise ayrıntı paylaşmayan el-Abudi, ülke içindeki saldırılara ilişkin dosyanın son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bu dosya kapsamlı soruşturmalar gerektiriyor. Soruşturmalar tamamlanmadan herhangi bir tarafı bu saldırıların arkasında olmakla suçlamak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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