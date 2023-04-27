Zoruna mı gitti koçum? O gelişme, Can Ataklı'yı çileden çıkardı

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Deniz Baykal’ın en yakınındaki isimlerden biri olan CHP'li Mehmet Sevigen'in Cumhur İttifakı'nı desteklemesini hazmedemedi.

Sevigen'in İstanbul Sarıyer’de yollara astığı pankartın zoruna gittiği belli olan Ataklı, rahatsızlığını gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP en çok kendi içinden çekiyor. Böyle söylerken yapılan her eleştirinin yanlış olduğunu söylemek istemiyorum, elbette demokratik bir partide aynı ülküye inanmış ama farklı yöntemleri savunan insanlar olacaktır. Bu normal zamanlarda anlayışla karşılanır.

Ancak artık finale gidiyoruz. Önümüzdeki seçim sıradan bir demokratik seçim değil.

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(...) Böyle bir ortamda parti içi hesaplaşmaların sırası olmadığını aklı başında herkes biliyor artık. Buna rağmen eski alışkanlıklarını sürdüren bazı isimler kafa karıştırmaya devam ediyor.

Örneğin zamanında Baykal’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Mehmet Sevigen, her fırsatta CHP’yi eleştiriyor.

Sürekli yandaş kanallara çıkıyor, iktidara malzeme taşıyor.

Sevigen’in Sarıyer’de yollara astığı bir pankartı gördüm geçen gün.

Şöyle yazıyordu üzerinde: Sevgili Sarıyerliler; bu seçim ne sol seçimi ne sağ seçimi, bu seçim ne o parti ne bu parti seçimi, bu seçim vatanseverlerin seçimi. Mehmet Sevigen Devlet E. Bakanı

Slogan güzel de duvarlara asılmasının yararı ne?

Ya da daha basit sorayım: Mehmet Sevigen, bu pankartı okuyanların kime oy vermesini istiyorsunuz?"