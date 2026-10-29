Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor

İspanya'yı yasa boğan hızlı tren faciasında ölü sayısı 68'e yükselirken kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Madrid-Sevilla hattında seyreden Renfe'ye ait hızlı tren, Toledo bölgesinde raylarda bekleyen Iryo trenine çarptı. Yüzlerce yolcunun bulunduğu trenlerde meydana gelen faciada onlarca kişi de yaralandı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Puente'nin verdiği ilk bilgilere göre, kazadan önce yaklaşık 63 kilometrelik bölümde trenlerin hareketini denetleyen LZB güvenlik sistemi bilgisayar arızası nedeniyle devre dışı kaldı.

Sistem trenleri durdurmasına rağmen Renfe trenine daha sonra yeniden hareket etmesi yönünde talimat verildi.

Puente bu talimatı “izah edilemez” olarak nitelendirirken kazanın kesin nedeni için soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.

İSPANYOLLAR İSRAİL BAĞLANTISINI TARTIŞMAYA BAŞLADI

Facianın ardından İspanyol sosyal medyasında ise farklı bir tartışma ortaya çıktı.

Betania TV isimli sosyal medya hesabı, İspanya demiryolu sektöründe faaliyet gösterdiğini belirttiği İsrail bağlantılı şirketleri gündeme getirerek “İspanya'da faaliyet gösteren bu İsrail şirketlerine dikkat” başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda I-SEC/ICTS ile İsrail merkezli demiryolu siber güvenlik şirketi Cylus'un sektördeki bağlantıları sorgulandı.

Fransız demiryolu üreticisi Alstom'un da Cylus ile geçmişte kurduğu teknolojik ortaklığa dikkat çekildi.

Ancak bu ticari ve teknolojik bağlantılar, söz konusu şirketlerin kazada herhangi bir rol oynadığını göstermiyor. İspanyol makamlarından da şu ana kadar kazayla İsrail arasında bağlantı kuran bir açıklama gelmedi.

NEDEN GÖZLER İSRAİL'E ÇEVRİLDİ?

Sosyal medyadaki tartışmanın arkasında ise İspanya ile İsrail arasında son yıllarda giderek büyüyen siyasi kriz bulunuyor.

Pedro Sánchez hükümeti Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinden biri olurken İsrail'in Gazze politikalarına karşı Avrupa'nın en sert tavır alan hükümetlerinden biri haline geldi.

Madrid yönetimi daha sonra İsrail'e yönelik silah ambargosunu hukuki zemine oturttu.

İspanya ayrıca İsrail ordusuna yönelik yakıt taşıyan gemilerin İspanyol limanlarından geçişine ve İsrail'e askeri malzeme taşıyan uçakların İspanyol hava sahasını kullanmasına yönelik kısıtlamalar getirdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatına karşı da tedbirler alındı.

NETANYAHU'NUN “BEDEL ÖDEYECEK” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tren faciasının ardından İspanyol sosyal medya kullanıcılarının yeniden gündeme getirdiği bir başka gelişme ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aylar önce yaptığı açıklama oldu.

Netanyahu, Nisan 2026'da İspanya'yı İsrail'e karşı “diplomatik savaş” yürütmekle suçlamış ve buna karşılık “bedel ödeyeceği” yönünde açıklamada bulunmuştu.

İsrail yönetimi aynı dönemde İspanyol temsilcileri Gazze'deki ateşkesi denetleyen uluslararası koordinasyon merkezinden de çıkarmıştı.

SOSYAL MEDYADA ŞÜPHE BÜYÜDÜ

Facianın ardından yapılan paylaşımlarda İspanyol kullanıcılar Netanyahu'nun sözlerini hatırlatarak kazanın bütün yönleriyle araştırılmasını istedi.

Bazı kullanıcılar ise İsrail bağlantılı şirketlerin İspanya'nın kritik altyapılarındaki faaliyetlerinin incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Sosyal medyada dile getirilen bu yorumların hiçbiri şu aşamada kazanın sabotaj sonucu meydana geldiğini veya İsrail bağlantılı herhangi bir şirketin kazada rol oynadığını kanıtlamıyor.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE “İZAH EDİLEMEZ” TALİMAT VAR

İspanyol makamlarının elindeki somut veriler ise şimdilik başka bir noktaya işaret ediyor.

Önce bilgisayar kontrollü güvenlik sistemi arızalandı ve trenler otomatik olarak durduruldu.

Ardından kontrol merkezi Renfe treninin yeniden hareket etmesine izin verdi.

Üstelik hatta hâlâ kırmızı sinyal bulunmasına rağmen trenin normal hızda ilerlemesine izin verilmesinin nedeninin açıklığa kavuşturulamadığı belirtiliyor.

İspanyol makamları şimdi 68 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan o talimatın kim tarafından, hangi bilgiler doğrultusunda ve neden verildiğini araştırıyor.

İspanya'daki sosyal medya kullanıcıları ise bir taraftan soruşturmanın sonucunu beklerken diğer taraftan ülkelerinin demiryolu altyapısındaki yabancı güvenlik ve teknoloji şirketlerinin rolünün de mercek altına alınmasını istiyor.