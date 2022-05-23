  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zora düşen İsveç'ten Türkiye geri adımı!
Dünya

Zora düşen İsveç'ten Türkiye geri adımı!

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda müzakere etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 15:23:00 -
Zora düşen İsveç'ten Türkiye geri adımı!

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.

Resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.

Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını da sözlerine ekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

anadolu kartalı

pkk nın en büyük hamisi isveç içeride chp saadetve ip diryani 6 lı masadaki iblislerdir

Rabia Zafer

ALDIĞINIZ BELLİ PKK, ŪLKENİZDE İSTEDİĞİ GİBİ GÖSTERİ YAPIYOR MECLİSE GİRİYOR ONLAR YPG, PYD MİŞ, PKK DEĞİLMİŞ YERSEN YALANCI SAHTEKARLAR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay