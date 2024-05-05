Üç hafta sonra bitecek 2023-24 sezonunda Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan ancak başarının uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezonda başarıyı getirecek isim için ince eleyip sık dokuyor… Camiada cevabı merakla beklenen 'Teknik direktör kim olacak?' sorusu için yönetim dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Yabancılar arasında öne çıkan Hansi Flick'in menajeriyle temas kuruldu. En son Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve Eylül 2023'ten bu yana boşta olan 59 yaşındaki Alman hocanın 6-7 milyon Euro bandında yıllık ücret talep etmesi görüşmeleri bir araya gelme şansı bırakmadan bitirdi.

YERLİ PAZARI HAREKETLİ

Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran, şu an Dortmund'da yardımcı hoca olarak görev yapan Nuri Şahin ile Başkan Hasan Arat bizzat görüştü. Almanya'daki buluşmada 35 yaşındaki genç hoca, kadro yapılanması, gitmesi gereken oyuncular, alınması gereken isimler, transfer bütçesi gibi konularda bir sunum yaptı. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, halen Antalyaspor'un başında olan Sergen Yalçın, önce Samet Aybaba ardından Hasan Arat tarafından telefonla arandı ancak net bir cevap çıkmadı. Siyah-beyazlıları üst üste 2 yıl şampiyon yapan Şenol Güneş'in adı da dillendiriliyor ancak henüz tecrübeli teknik adama giden bir telefon olmadı.

ÇOK FARKLI FİKİRLER VAR

Beşiktaş yönetiminde büyük bir kararsızlık hakim. Yerli olması durumunda Sergen Yalçın ya da Şenol Güneş'ten biriyle çalışması gerektiğini düşünen kesim gerekçe olarak camiayı tanıma ve tecrübeyi ön plana çıkarırken, Nuri Şahin'i hocalık konusunda yetersiz buluyor. Nuri Şahin'i isteyenler ise yeni jenerasyon bir teknik adamın hırsıyla, oyuna bakış açısı ve modern çalışma metotlarıyla takıma değer katacağına, Avrupa'dan yapılacak transferlerde aktif rol oynayabileceğini düşünüyor.

17 MAÇTA 24 PUAN TOPLADI

Futbolculuk kariyerinde Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda oynayan Nuri Şahin, Dortmund'la Bundesliga (2010-11), Real Madrid'le La Liga (2011- 12) şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2021'de saha içinden hocalığa geçtiği Antalyaspor'da başladı. 1 Ocak 2024'te yardımcı antrenör olarak Dortmund'a gitti. Antalya ile Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 24 puan toplarken, 1.41 puan ortalaması yakaladı.