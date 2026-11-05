Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular

Fon krizine yönelik soruşturma sürerken, adı fon vurguncuları arasında geçen Fatma Betül Sayan Kaya bugün ikinci kez adliyeye giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

SELMAN ÖĞÜT’TEN SAYAN KAYA’YA ÇAĞRI

Fatma Betül Sayan Kaya’nun fon vurgununun ortaya çıkması sonrası sessizliğine dikkat çeken Akademisyen Selman Öğüt, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda bir takım sorular yöneltti. “Sen özür dileyerek açıklama yapmadığın sürece insanlar hep bu ve benzeri soruları soracak” diyen Öğüt, “163 milyonu nasıl temin ettin? Daha da önemlisi 2 milyarı aşan bu fon vurgununun nasıl parçası oldun? Yakalandığın için parayı iade ettin. Yakalamasan sorun yok muydu?” diye sordu. Öğüt, “Unutma, sükut ikrardandır.” diyerek sözlerini noktaladı.