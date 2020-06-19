Zoom'dan dev güvenlik hamlesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kısa bir sürede popülerliğini arttıran ancak güvenlik açıkları oluşturduğu sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan video konferans uygulaması Zoom, ücretli hesaplara sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğini tüm kullanıcılar için sunmaya başlayacağını açıkladı.

Şirketin CEO'su Eric Yuan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen uçtan uca şifreleme özelliğinin Temmuz ayından itibaren tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini belirtti.