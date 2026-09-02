Robot değil sanki mahalle kabadayısı! El hareketine sinirlendi, müşteriye saldırdı

Rusya’nın Saratov kentindeki bir teknoloji mağazasında görevli insansı robot, kendisini iten müşteriye saldırdı. Mağaza kameralarınca kaydedilen görüntülerde 'Syoma' isimli robot, kendisine tokalaşmak için uzatılan eli sıkmadı. Buna bozulan müşteri ise robotu itti.

İtilmesini gururuna yediremeyen robot arkadaşlarının ‘yapma, sakin ol’ uyarılarına aldırmayarak müşteriye saldırdı. Kontrolden çıkarak kendisini iten kişiye "kung fu" hareketleriyle tekme atmaya çalışan robotu diğer görevliler güçlükle sakinleştirdi. Sistemi yeniden başlatılan robot görevine devam etti.