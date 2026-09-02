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Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten önemli açıklamalar
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde “Adli Yıl Açılış Programı”nda konuşuyor.

Bakan Gürlek'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile uzun süren dava ve soruşturmaların daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçüde geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Alo Adalet 135 hizmetidir.

1 Eylül itibarıyla Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla, özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk.

Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Alo Adalet 135 hizmeti ekim ayında Türkiye'deki tüm adliyelerde faaliyete geçecek.

Ayrıntılar gelecek…

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