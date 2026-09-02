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Gündem Özel o 4 kişiye “Hakkımı helal etmiyorum” dedi! Ya kul hakkı yiyenlere?
Gündem

Özel o 4 kişiye “Hakkımı helal etmiyorum” dedi! Ya kul hakkı yiyenlere?

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Özel o 4 kişiye "Hakkımı helal etmiyorum" dedi! Ya kul hakkı yiyenlere?

YENİ Parti lideri Özgür Özel, CHP’den AK Parti’ye katılan dört belediye başkanını hedef alarak “Kul hakkı yediler” dedi ve hakkını helal etmediğini açıkladı. Özel’in sözleri akıllara dikkat çeken bir soruyu getirdi: Parti değiştirenlere gösterdiği “kul hakkı” hassasiyetini, yolsuzluk suçundan mahkûm edilen belediye yöneticilerine karşı da gösterecek mi?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’den seçildikten sonra AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına yönelik kullandığı “kul hakkı” ifadeleriyle dikkat çekti.

Halk TV’de konuşan Özel; Eren Ali Bingöl, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan ve Özlem Gürzel’in isimlerini tek tek sayarak söz konusu isimlere hakkını helal etmediğini söyledi.

ÖZEL: KUL HAKKI YEDİLER

Parti değiştiren belediye başkanlarına sert tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Allah hepsinin taksiratını affetsin. Kul hakkı yediler.”

Özel, söz konusu isimlerin kendilerine güvenerek oy veren insanların hakkını yediğini belirterek, “Yanlış işler yaptılar” dedi.

AK PARTİ’YE GEÇENE “KUL HAKKI” TEPKİSİ

Özel'in “kul hakkı” değerlendirmesinin merkezine belediye başkanlarının siyasi tercihini koyması ise dikkat çekti.

CHP'den seçildikten sonra AK Parti'ye katılan isimlere hakkını helal etmeyen Özel'in, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması nedeniyle yargılanıp yolsuzluk suçundan mahkûm edilen belediye yöneticileri karşısında aynı sert ifadeleri kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.

YOLSUZLUKTAN CEZA ALANLARA DA “HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” DİYECEK Mİ?

Özel'in açıklamaları beraberinde şu soruyu getirdi:

Seçmenin oyuyla kazanılan makamdan başka bir partiye geçmeyi “kul hakkı” olarak değerlendiren Özgür Özel, milletin vergilerinin ve belediye kaynaklarının yolsuzluk yoluyla zarara uğratıldığı mahkeme kararları karşısında da “Kul hakkı yediler, hakkımı helal etmiyorum” diyecek mi?

Siyasi parti değiştirenlere yönelik ağır ifadeler kullanan Özel'in, yolsuzluk suçundan mahkûm olmuş belediye yöneticileri konusunda göstereceği tavır da bundan sonraki açıklamalarında yakından takip edilecek.

Özel'in dört belediye başkanına yönelik “kul hakkı” çıkışının ardından gözler, aynı ölçünün kamu kaynaklarına yönelik yolsuzluklardan mahkûm edilen isimler için de kullanılıp kullanılmayacağına çevrildi.

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