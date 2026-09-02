3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları geride kalırken, haftanın en iyi 11'i de belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları geride kalırken, haftanın en iyi 11'i de belli oldu.
Opta verilerine göre oluşan listede şu oyunculara yer verildi...
Kaleci: Alban Lafont (Amedspor)
Sağ bek: Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
Stoper: Zak Jules (Eyüpspor)
Stoper: Emin Bayram (Başakşehir)
Sol bek: Massadio Haidara (Kocaelispor)
Orta Saha: Salih Özcan (Beşiktaş)
Orta saha: Gabriel Sara (Galatasaray)
Sağ kanat: Emrecan Bulut (Rizespor)
Sol kanat: Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Forvet: Victor Osimhen (Galatasaray)
Forvet: Dusan Vlahovic (Beşiktaş)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23