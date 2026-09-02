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Spor
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3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları geride kalırken, haftanın en iyi 11'i de belli oldu.

#1
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Opta verilerine göre oluşan listede şu oyunculara yer verildi...

#2
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Kaleci: Alban Lafont (Amedspor)

#3
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Sağ bek: Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

#4
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Stoper: Zak Jules (Eyüpspor)

#5
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Stoper: Emin Bayram (Başakşehir)

#6
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Sol bek: Massadio Haidara (Kocaelispor)

#7
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Orta Saha: Salih Özcan (Beşiktaş)

#8
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Orta saha: Gabriel Sara (Galatasaray)

#9
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Sağ kanat: Emrecan Bulut (Rizespor)

#10
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Sol kanat: Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

#11
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Forvet: Victor Osimhen (Galatasaray)

#12
Foto - 3. hafta maçları geride kaldı: İşte Süper Lig'de haftanın 11'i

Forvet: Dusan Vlahovic (Beşiktaş)

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