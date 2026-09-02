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Eğitim
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Bir zamanlar öğrenciler kapı kapı geziyordu: Ücretsiz kitaplar sıralarda yerini alıyor

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Bir zamanlar öğrenciler kapı kapı geziyordu: Ücretsiz kitaplar sıralarda yerini alıyor

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 283 milyondan fazla ücretsiz ders kitabını öğrencilerle buluşturmak üzere okullara göndermeye başladı.

#1
Foto - Bir zamanlar öğrenciler kapı kapı geziyordu: Ücretsiz kitaplar sıralarda yerini alıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.

#2
Foto - Bir zamanlar öğrenciler kapı kapı geziyordu: Ücretsiz kitaplar sıralarda yerini alıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

#3
Foto - Bir zamanlar öğrenciler kapı kapı geziyordu: Ücretsiz kitaplar sıralarda yerini alıyor

Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabının dağıtımı yapıldı.

#4
Foto - Bir zamanlar öğrenciler kapı kapı geziyordu: Ücretsiz kitaplar sıralarda yerini alıyor

Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ile birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri hazırlandı. Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

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