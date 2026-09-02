Kılıçdaroğlu döndü, CHP'de büyük kopuş! 891 bin üye partiden ayrıldı

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan siyasi hareketliliğin parti üyeliğine yansıyan bilançosu belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından geçen yaklaşık üç aylık dönemde yüz binlerce kişinin parti üyeliğini sonlandırdığı belirtildi.

Medyascope'ta yer alan habere göre 21 Mayıs'tan bu yana CHP'den ayrılanların sayısı 891 bin 78'e ulaştı.

CHP'DEN 891 BİN 78 KİŞİ AYRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin “mutlak butlan” kararının ardından CHP'de dikkat çeken bir üye hareketliliği yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesini takip eden süreçte toplam 891 bin 78 kişinin CHP üyeliğinden ayrıldığı kaydedildi.

Ancak CHP'den ayrılanların tamamının Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti'ye katılmadığı belirtildi.

400 BİNİ YENİ PARTİ'YE KATILDI

Habere göre YENİ Parti'nin üye sayısı 600 bine ulaştı.

Partiye katılanların yaklaşık üçte birinin daha önce herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmazken, 400 bin kişinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçtiği aktarıldı.

Bu rakamlara göre CHP'den ayrılan yaklaşık 891 bin kişinin neredeyse yarısı YENİ Parti'ye katılmış oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KURMAYLARIYLA TOPLANDI

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen yeni genel merkez binasında ilk toplantısını yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda kongre süreci, üyelik ve bağış kampanyalarının yanı sıra güncel siyasi gelişmeler değerlendirildi.

700 BİNDEN FAZLA ÜYELİK FORMU DAĞITILDI

YENİ Parti kurmayları, CHP'den ayrılanların tamamının henüz kendi partilerine katılmamasını bir “kırılma” olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Parti kaynakları, CHP'de üyeliklerin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek YENİ Parti teşkilatlarının 700 binden fazla üyelik formu aldığını açıkladı.

Dağıtılan formların ne kadarının resmî üyeliğe dönüştüğünün henüz kesinleşmediği belirtilirken CHP'den ayrılanların önemli bölümünün ilerleyen süreçte manuel başvuruyla YENİ Parti'ye katılmasının beklendiği ifade edildi.

CHP'DEKİ KOPUŞUN YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Ortaya çıkan rakamlar, “mutlak butlan” kararının ardından CHP'deki siyasi değişimin seçmen ve parti tabanındaki etkisini de gözler önüne serdi.

CHP'den ayrıldığı belirtilen 891 bin 78 kişiden 400 bininin YENİ Parti'ye katılması, geriye kalan yüz binlerce eski CHP üyesinin siyasi tercihinin ne olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.