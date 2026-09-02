  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Terörsüz Türkiye' için tarihi adım! Dış güçlerin olmadığı yerli ve milli model devreye girdi! İdris Naim Şahin hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi Fransa’dan seçim öncesi sert uyarı! “Dış müdahaleler karşılıksız kalmayacak” Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu! Kanada’dan ABD’ye açık kapı! “Belki yeniden yakınlaşırız” Dünya liderleri Reis'in etrafında el pençe divan! Zirvede dik duruşun ve özgüvenin resmi! Haydut Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti! Savaş yeniden başladı: ABD, İran'ı vuruyor Gezi kafasından akıllara zarar şamata! Polisin teknolojisini 'Şeriatçı drone' diye hedefe koydular! İstanbul Emniyet Müdürü’nden mesaj var: Yarına kalır yanına kalmaz! 'Fırıldak Cemal'in danışmanı 'fuhuş' ve 'kara para'dan tutuklandı
Gündem Kılıçdaroğlu döndü, CHP'de büyük kopuş! 891 bin üye partiden ayrıldı
Gündem

Kılıçdaroğlu döndü, CHP'de büyük kopuş! 891 bin üye partiden ayrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kılıçdaroğlu döndü, CHP'de büyük kopuş! 891 bin üye partiden ayrıldı

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaşanan üye kaybının boyutu ortaya çıktı. 21 Mayıs’tan bu yana 891 bin 78 kişinin CHP üyeliğinden ayrıldığı belirtilirken, bunların 400 bininin Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’ye katıldığı aktarıldı.

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan siyasi hareketliliğin parti üyeliğine yansıyan bilançosu belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından geçen yaklaşık üç aylık dönemde yüz binlerce kişinin parti üyeliğini sonlandırdığı belirtildi.

Medyascope'ta yer alan habere göre 21 Mayıs'tan bu yana CHP'den ayrılanların sayısı 891 bin 78'e ulaştı.

CHP'DEN 891 BİN 78 KİŞİ AYRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin “mutlak butlan” kararının ardından CHP'de dikkat çeken bir üye hareketliliği yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesini takip eden süreçte toplam 891 bin 78 kişinin CHP üyeliğinden ayrıldığı kaydedildi.

Ancak CHP'den ayrılanların tamamının Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti'ye katılmadığı belirtildi.

400 BİNİ YENİ PARTİ'YE KATILDI

Habere göre YENİ Parti'nin üye sayısı 600 bine ulaştı.

Partiye katılanların yaklaşık üçte birinin daha önce herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmazken, 400 bin kişinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçtiği aktarıldı.

Bu rakamlara göre CHP'den ayrılan yaklaşık 891 bin kişinin neredeyse yarısı YENİ Parti'ye katılmış oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KURMAYLARIYLA TOPLANDI

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen yeni genel merkez binasında ilk toplantısını yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda kongre süreci, üyelik ve bağış kampanyalarının yanı sıra güncel siyasi gelişmeler değerlendirildi.

700 BİNDEN FAZLA ÜYELİK FORMU DAĞITILDI

YENİ Parti kurmayları, CHP'den ayrılanların tamamının henüz kendi partilerine katılmamasını bir “kırılma” olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Parti kaynakları, CHP'de üyeliklerin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek YENİ Parti teşkilatlarının 700 binden fazla üyelik formu aldığını açıkladı.

Dağıtılan formların ne kadarının resmî üyeliğe dönüştüğünün henüz kesinleşmediği belirtilirken CHP'den ayrılanların önemli bölümünün ilerleyen süreçte manuel başvuruyla YENİ Parti'ye katılmasının beklendiği ifade edildi.

CHP'DEKİ KOPUŞUN YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Ortaya çıkan rakamlar, “mutlak butlan” kararının ardından CHP'deki siyasi değişimin seçmen ve parti tabanındaki etkisini de gözler önüne serdi.

CHP'den ayrıldığı belirtilen 891 bin 78 kişiden 400 bininin YENİ Parti'ye katılması, geriye kalan yüz binlerce eski CHP üyesinin siyasi tercihinin ne olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!
Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!

Gündem

Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!

CHP'li Gördes Belediyesi'nde emekçi kıyımı ve finans skandalı! Başkan İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi!
CHP'li Gördes Belediyesi'nde emekçi kıyımı ve finans skandalı! Başkan İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi!

Gündem

CHP'li Gördes Belediyesi'nde emekçi kıyımı ve finans skandalı! Başkan İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 8 kişiye tahliye
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 8 kişiye tahliye

Gündem

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 8 kişiye tahliye

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23