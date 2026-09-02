  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Terörsüz Türkiye' için tarihi adım! Dış güçlerin olmadığı yerli ve milli model devreye girdi! İdris Naim Şahin hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi Fransa’dan seçim öncesi sert uyarı! “Dış müdahaleler karşılıksız kalmayacak” Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu! Kanada’dan ABD’ye açık kapı! “Belki yeniden yakınlaşırız” Dünya liderleri Reis'in etrafında el pençe divan! Zirvede dik duruşun ve özgüvenin resmi! Haydut Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti! Savaş yeniden başladı: ABD, İran'ı vuruyor Gezi kafasından akıllara zarar şamata! Polisin teknolojisini 'Şeriatçı drone' diye hedefe koydular! İstanbul Emniyet Müdürü’nden mesaj var: Yarına kalır yanına kalmaz! 'Fırıldak Cemal'in danışmanı 'fuhuş' ve 'kara para'dan tutuklandı
Gündem Ali Karahasanoğlu: Gitti irtica yaygarası, geldi hukuksuzluk mavalları
Gündem

Ali Karahasanoğlu: Gitti irtica yaygarası, geldi hukuksuzluk mavalları

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali Karahasanoğlu: Gitti irtica yaygarası, geldi hukuksuzluk mavalları

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında geçmişte adli yıl açılışlarında dindarlara yönelik kullanılan “irtica”, “gerici” ve “yobaz” söylemlerinin artık geride kaldığına dikkat çekerek önemli analizlerde bulundu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında geçmiş yıllardaki adli yıl açılışları ile son törenlerde yapılan konuşmaları karşılaştırdı.

Karahasanoğlu, geçmişte adli yıl açılışlarında dindarlara yönelik “irtica”, “gerici”, “yobaz” ve “Ortaçağ” gibi ifadelerin sıklıkla kullanıldığını hatırlatarak, son törende bu söylemlere yer verilmemesini olumlu karşıladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasını da değerlendiren Karahasanoğlu, Sağkan'ın AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin sözlerini eleştirdi. Türkiye'nin Gazze konusunda sergilediği tavra dikkat çeken Karahasanoğlu, uluslararası hukuk vurgusunun İsrail'in Gazze'deki saldırıları konusunda da aynı hassasiyetle yapılması gerektiğini belirterek okuyucularına önemli değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KARAHASANOĞLU’NUN YAZISI>>>

Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: "Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar"
Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar”

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar”

Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi
Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik
Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23