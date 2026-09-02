Ali Karahasanoğlu: Gitti irtica yaygarası, geldi hukuksuzluk mavalları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında geçmişte adli yıl açılışlarında dindarlara yönelik kullanılan “irtica”, “gerici” ve “yobaz” söylemlerinin artık geride kaldığına dikkat çekerek önemli analizlerde bulundu.
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında geçmiş yıllardaki adli yıl açılışları ile son törenlerde yapılan konuşmaları karşılaştırdı.
Karahasanoğlu, geçmişte adli yıl açılışlarında dindarlara yönelik “irtica”, “gerici”, “yobaz” ve “Ortaçağ” gibi ifadelerin sıklıkla kullanıldığını hatırlatarak, son törende bu söylemlere yer verilmemesini olumlu karşıladı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasını da değerlendiren Karahasanoğlu, Sağkan'ın AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin sözlerini eleştirdi. Türkiye'nin Gazze konusunda sergilediği tavra dikkat çeken Karahasanoğlu, uluslararası hukuk vurgusunun İsrail'in Gazze'deki saldırıları konusunda da aynı hassasiyetle yapılması gerektiğini belirterek okuyucularına önemli değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE KARAHASANOĞLU’NUN YAZISI>>>