Tepki toplayan sözleriyle hatırlanıyor! Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner öldü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner hayatını kaybetti. Soner için ilk törenin bugün saat 11.30'da Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Soner'in ölümünün ardından gazetecilik hayatı boyunca özellikle başörtüsü ve kamusal alanda dini görünürlük konularında kullandığı tepki çeken ifadeler yeniden hatırlandı.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASINDA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Şükran Soner'in hafızalarda kalan çıkışlarından biri, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında yaşanmıştı.

Meclis'te kadın milletvekillerinin kıyafetlerine ilişkin düzenlemelerin tartışıldığı programda Soner ile Star yazarı Esra Elönü arasında başörtüsü üzerinden sert bir tartışma çıkmıştı.

Soner, başörtüsünün kamusal alandaki kullanımına ilişkin değerlendirmesinde, Meclis'in saygınlığı nedeniyle kuralları bulunması gerektiğini belirterek başörtüsünün bir baskı aracına dönüşmesi halinde başkalarının yaşam alanını tehdit edeceğini ileri sürmüştü.

“SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR BAŞÖRTÜSÜ?”

Soner'in sözlerine tepki gösteren Esra Elönü ise doğrudan, “Sizi neden rahatsız ediyor başörtüsü?” diye sormuştu.

Soner'in bu soruya verdiği cevap tartışmanın daha da büyümesine neden olmuştu:

“Çünkü kan çıkıyor.”

Elönü'nün tepki göstermesi üzerine stüdyoda tansiyon yükselmiş, Soner de “Bağırarak susturamazsın beni. Çok rahatsız oluyorsunuz çünkü korkuyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Esra Elönü ise Soner'e “Hâlâ 1980 model konuşuyorsunuz” sözleriyle karşılık vermişti.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye'de başörtüsü yasağının ve dindar kadınların kamusal alandaki haklarının uzun yıllar tartışıldığı dönemde kullanılan bu ifadeler kamuoyunun bir kesiminden sert tepki görmüştü.

Soner'in vefat haberinin ardından söz konusu televizyon tartışması ve başörtüsüne ilişkin kullandığı “Çünkü kan çıkıyor” ifadesi de yeniden gündeme geldi.

İLK TÖREN CUMHURİYET GAZETESİNDE

Şükran Soner için ilk törenin bugün saat 11.30'da Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkezinde yapılacağı açıklandı.