Bakan Gürlek, o 3 ismi istedi

Türkiye, yurt dışında bulunan organize suç örgütü yöneticileri ve haklarında ağır suçlardan iade talebi bulunan isimlerin ülkeye getirilmesine yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemini adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi oluşturdu.

Gürlek, Yunanistan’da bulunan ve Türkiye’nin iadesini talep ettiği Ramazan Bayğara, Nedim Sorguç ve Ali Yeşildağ dosyalarını tek tek gündeme taşıdı.

GÜRLEK'TEN YUNANİSTAN'A 3 İSİM İÇİN İADE TALEBİ

Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle sınır aşan suç örgütleri konusunda güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğine ihtiyaç bulunduğunu belirten Gürlek, suçluların nereye kaçarsa kaçsın adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Suç örgütlerinin artık geleneksel yapılanmaların ötesine geçtiğine dikkat çeken Gürlek, teknolojik imkânlar ve sosyal medya aracılığıyla özellikle gençlerin suç faaliyetlerine dahil edilmeye çalışıldığını belirtti.

Gürlek, organize suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamadan kasten öldürme, yağma ve tehdide kadar uzanan çok sayıda suçu örgütsel yapı içerisinde işlediğine dikkat çekti.

81 İLE ORGANİZE SUÇ GENELGESİ

Bakan Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına genelge gönderildiğini açıkladı.

Adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi için önemli adımlar atıldığını belirten Gürlek, suç örgütlerinin uluslararası bağlantıları nedeniyle mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içerisinde yürütülmesinin yeterli olmayacağını kaydetti.

Bu yapıların faaliyet gösterdikleri ülkelerin kamu düzeni ve güvenliği açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Gürlek, ülkeler arasındaki adli iş birliğinin önemine işaret etti.

RAMAZAN BAYĞARA DOSYASINI MASAYA KOYDU

Gürlek'in Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde gündeme getirdiği ilk isim Ramazan Bayğara oldu.

“Bayğaralar” suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Bayğara'nın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kasten öldürme” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranırken Yunanistan'da yakalandığı hatırlatıldı.

Türk adli makamlarının iade talebinin Yunan makamlarınca kabul edildiğini belirten Gürlek, Bayğara'nın 31 Temmuz 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını, ancak bulunduğu ceza infaz kurumundaki olaylar ve yangın nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini açıkladı.

Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru nedeniyle sürecin ertelendiğini belirten Gürlek, Bayğara'nın en kısa sürede Türkiye'ye teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

NEDİM SORGUÇ İÇİN DE İADE BEKLENTİSİ

Görüşmedeki ikinci kritik dosya Nedim Sorguç oldu.

Gürlek, Sorguç'un “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle arandığını belirtti.

Sorguç'un 20 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin kararlaştırıldığını ancak AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle işlemin gerçekleşmediğini aktardı.

ALİ YEŞİLDAĞ'I DA İSTEDİ

Bakan Gürlek'in Yunanistan'dan iadesini talep ettiği üçüncü isim ise Ali Yeşildağ oldu.

Yeşildağ hakkında “kasten öldürme” ve “silahla birden fazla kişiyle yağma” suçlarından iade talebinde bulunulduğunu belirten Gürlek, Türkiye'ye teslim edilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak Yunan makamlarından iş birliği istedi.

YUNAN BAKANDAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP: ÜÇÜ İÇİN DE İADE KARARI VAR

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'in verdiği cevap ise üç dosyanın geldiği aşamayı ortaya koydu.

Floridis, “Aslında bu 3 dosyada da iade kararı verilmiştir” diyerek Yunan adli makamlarının üç isim için de iade yönünde karar aldığını ve Yunan hükümetinin bu kararları onayladığını açıkladı.

Ramazan Bayğara ve Nedim Sorguç'un Türkiye'ye tesliminin ise AİHM tarafından verilen geçici tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirten Floridis, mahkemenin vereceği kararların beklendiğini söyledi.

GÜRLEK'TEN İSTANBUL DAVETİ

Bakan Gürlek, Yunan makamlarına bugüne kadar adli iş birliği alanında verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederken Yunanistan'ın Türkiye'den talep edeceği iadelerde de gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.

Görüşmenin sonunda Gürlek, Yorgos Floridis'i 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.

Floridis de iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda adli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirterek zirvede Yunanistan'ı temsil etmek için çaba göstereceğini ifade etti.