Silivri açıklarında gemiler çarpıştı! 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği, “ALSU” isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmediğini ancak “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. Bölgede havadan ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
İstanbul açıklarında gece saatlerinde endişelendiren bir deniz kazası meydana geldi. Silivri'nin 18 mil güneyinde seyreden iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
İKİ TİCARİ GEMİ ÇARPIŞTI
Kocaeli'den Aliağa'ya doğru seyreden Türk bayraklı “ALSU” isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli ticari gemi Silivri açıklarında çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
HELİKOPTERLER VE DENİZ UNSURLARI BÖLGEDE
İstanbul Valiliği, olay yerine Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsurunun sevk edildiğini bildirdi.
Arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de katıldı.
“ALSU” GEMİSİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR YOK
Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde “ALSU” isimli ticari gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi.
Ancak diğer gemiden gelen haber endişeyi artırdı.
10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR
Valiliğin açıklamasına göre “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor.
Deniz ve hava unsurları, gemiye ve mürettebata ulaşabilmek için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Arama-kurtarma operasyonundan gelecek yeni bilgiler bekleniyor.
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