  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Terörsüz Türkiye' için tarihi adım! Dış güçlerin olmadığı yerli ve milli model devreye girdi! İdris Naim Şahin hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi Fransa’dan seçim öncesi sert uyarı! “Dış müdahaleler karşılıksız kalmayacak” Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu! Kanada’dan ABD’ye açık kapı! “Belki yeniden yakınlaşırız” Dünya liderleri Reis'in etrafında el pençe divan! Zirvede dik duruşun ve özgüvenin resmi! Haydut Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti! Savaş yeniden başladı: ABD, İran'ı vuruyor Gezi kafasından akıllara zarar şamata! Polisin teknolojisini 'Şeriatçı drone' diye hedefe koydular! İstanbul Emniyet Müdürü’nden mesaj var: Yarına kalır yanına kalmaz! 'Fırıldak Cemal'in danışmanı 'fuhuş' ve 'kara para'dan tutuklandı
Gündem Silivri açıklarında gemiler çarpıştı! 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Gündem

Silivri açıklarında gemiler çarpıştı! 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Silivri açıklarında gemiler çarpıştı! 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği, “ALSU” isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmediğini ancak “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. Bölgede havadan ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul açıklarında gece saatlerinde endişelendiren bir deniz kazası meydana geldi. Silivri'nin 18 mil güneyinde seyreden iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

İKİ TİCARİ GEMİ ÇARPIŞTI

Kocaeli'den Aliağa'ya doğru seyreden Türk bayraklı “ALSU” isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli ticari gemi Silivri açıklarında çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

HELİKOPTERLER VE DENİZ UNSURLARI BÖLGEDE

İstanbul Valiliği, olay yerine Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsurunun sevk edildiğini bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de katıldı.

“ALSU” GEMİSİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR YOK

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde “ALSU” isimli ticari gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi.

Ancak diğer gemiden gelen haber endişeyi artırdı.

10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Valiliğin açıklamasına göre “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor.

Deniz ve hava unsurları, gemiye ve mürettebata ulaşabilmek için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Arama-kurtarma operasyonundan gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

8 can kaybı ve 20 kayıp vardı! Gemi faciasında kimlikler belli oldu
8 can kaybı ve 20 kayıp vardı! Gemi faciasında kimlikler belli oldu

Gündem

8 can kaybı ve 20 kayıp vardı! Gemi faciasında kimlikler belli oldu

Milli arama gemisinin komutanı Cesur açıklamalarda bulundu: Batık geminin yerini TCG Işın bulacak!
Milli arama gemisinin komutanı Cesur açıklamalarda bulundu: Batık geminin yerini TCG Işın bulacak!

Gündem

Milli arama gemisinin komutanı Cesur açıklamalarda bulundu: Batık geminin yerini TCG Işın bulacak!

Yahudi ve Yunan basınından itiraf: Türk donanması bastı, İsrail gemileri kaçtı
Yahudi ve Yunan basınından itiraf: Türk donanması bastı, İsrail gemileri kaçtı

Gündem

Yahudi ve Yunan basınından itiraf: Türk donanması bastı, İsrail gemileri kaçtı

Türkiye geminin bulunması için TCG Işın’ı göndermişti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
Türkiye geminin bulunması için TCG Işın’ı göndermişti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

Gündem

Türkiye geminin bulunması için TCG Işın’ı göndermişti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23